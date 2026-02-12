Sabiedrības dāmas Nikolas Ričijas meita publisko pirmo fotogrāfiju pēc identitātes maiņas
Sabiedrības dāmas Nikolas Ričijas meita publicējusi savu pirmo ierakstu "Instagram" pēc tam, kad atklāja, ka mainījusi vārdu un piedzīvojusi pamanāmas pārmaiņas savā izskatā.
Televīzijas personības Nikolas Ričijas 18 gadu vecā meita piedzima ar vārdu Hārlova Vintere Keita, taču nesen sociālajos tīklos sāka lietot tikai savu otro vārdu – Keita. Nikola vēlāk paskaidroja, ka vecākā meita visu mūžu ir saukta par Keitu, tāpēc ir tikai loģiski, ka tagad viņa to dara arī publiski.
Savā pirmajā ierakstā pēc šī paziņojuma, ko Keita publicēja 18. dzimšanas dienā, viņa dalījās ar krāšņiem kadriem, kuros redzami viņas jaunie, ogļu melnie mati, kā arī parādīja tetovējumu. Jaunietei uz muguras tagad ir smalki uzzīmēts eņģeļa spārnu pāris – iespējams, kā simboliska atsauce uz līdzīgiem spārniem, kas uztetovēti arī uz viņas mammas Nikolas muguras.
Fotogrāfijās Nikolas Ričijas un viņas vīra grupas “Good Charlottte” mūziķa Džoela Madena meita bija tērpusies augumu izceļošā zeltītā kleitā ar tauriņu motīviem, kas sasaucās ar viņas spārnu tetovējumu.
Viņas māte, kura plašāk pazīstama ar dalību realitātes šovā “The Simple Life” kopā ar labāko draudzeni Parisu Hiltoni, komentāros pauda atbalstu. Keita attēlus parakstīja ar eņģeļa spārnu emocijzīmi, bet Nikola komentāros atstāja virkni sarkanu sirsniņu.
Pagājušajā mēnesī Nikola pirmo reizi publiski komentēja meitas jauno identitāti, kad pusaudze savā dzimšanas dienā atklāja pārmaiņas. Viņa publiskoja sirsnīgu veltījumu meitai, daloties ar vairākām arhīva fotogrāfijām. Atzīmējot meitu ierakstā, bija redzams, ka atvase tagad lieto vārdu Keita. Jauniete arī veikusi vizuālās pārmaiņas – medaini blondo matu krāsu nomainot pret ogļu melnu.
“Jā, viņa lieto savu otro vārdu,” Nikola paskaidroja žurnālam “People”. “Viņa tā sevi sauc visu mūžu.” Runājot par sociālo tīklu lietotāju reakciju, kuri pamanīja vārda maiņu, zvaigzne sacīja: “Es gan neskatījos, bet tas ir tik saprotami... viņa lieto savu otro vārdu.”
Šīs nedēļas sākumā Nikola savā galvenajā “Instagram” profilā apsveica vecāko meitu pilngadībā. Viņa publicēja virkni fotogrāfiju, kur atspoguļoti visi 18 Keitas dzīves gadi – sākot ar kadru, kur realitātes šova zvaigzne tur rokās jaundzimušo, līdz pat neseniem attēliem. Saviem 7,2 miljoniem sekotāju viņa veltīja īsu komentāru: “18 gadi ar tevi, @katemaddennn,” un vārdus papildināja ar sarkanu sirsniņu un kūku emocijzīmēm.
Nikola dalījās ar meitas fotogrāfiju arī savos “Instagram” stāstos. Virs attēla viņa pievienoja tekstu: “Mana mīļākā persona pasaulē tagad ir 18 gadu veca. Daudz laimes dzimšanas dienā, @katemaddennn. Es tevi mīlu.”
Kāda sekotāja komentēja: “Daudz laimes dzimšanas dienā!? Vai viņa mainīja vārdu?” Cita atbildēja: “Es arī tā padomāju, vai tad nebija Hārlova?”
Citi veltīja tikai sirsnīgus apsveikumus, tostarp Keitas tēvs, grupas “Good Charlotte” līderis, kurš rakstīja: “Tā ir mana meitene.” Arī viņas tēvocis Bendžijs Madens – kurš ir precējies ar Kameronu Diazu – dalījās ar aizkustinošiem vārdiem: “Kā likt pieaugušam vīrietim raudāt!!! Mīlu tevi, Keita! Tu esi foršā! Nekad to neaizmirsti! Daudz laimes tavos 18!!”
Nikola ar vīru Džoelu audzina ne tikai meitu, bet arī 16 gadu vecu dēlu Sparovu.
Nikola iepriekš atklāti runājusi par abu bērnu audzināšanu, kuri tagad jau ir nobrieduši tīņi. “Mātes loma ir vistrakākais piedzīvojums un vienlaikus pats labākais,” viņa sajūsmināti sacīja žurnālam “Interview” 2024. gadā.
Tajā pašā gadā viņa atklāti stāstīja par Keitas un Sparova audzināšanu pusaudžu vecumā. “Es tik skaidri atceros, kā ir būt tīnim. Man šķiet, ka tas bija tikai vakar. Un viņi zina visu, ko es darīju,” Nikola norādīja žurnālam “Glamour”. “Jau pirms bērnu piedzimšanas zināju, ka man būs jābūt ar viņiem atklātai par to, kāda es biju. Patiesībā esmu tajā atradusi brīvību.”
Viņa piebilda: “Es negribēju, lai maniem bērniem kādreiz būtu lieli atklājumi par mani. Es vienmēr esmu bijusi ar viņiem atklāta un godīga, un ceru, ka arī viņi būs tādi paši pret mani.”
Līdzās mātes pienākumiem Ričija aktīvi darbojas arī izklaides industrijā. Viņa atkal apvienojās ar draudzeni Parisu Hiltoni un 2024. gada tapa seriālā “Paris & Nicole: The Encore”, atzīmējot savulaik ļoti populārā realitātes šova “The Simple Life” 20 gadu jubileju.