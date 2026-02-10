Saeimas frakciju “Stabilitātei!” pamet trīs deputāti - no izjukšanas to šobrīd "glābj" viens parlamentārietis
No Saeimas frakcijas “Stabilitātei!” izstājušies trīs deputāti – Iļja Ivanovs, Igors Judins un Amils Saļimovs, liecina Latvijas Televīzijas rīcībā esošā informācija.
Līdz ar to, ja frakciju pametīs vēl kāds deputāts, tā Saeimā beigs pastāvēt.
Tikmēr saistībā ar partijas “Stabilitātei!” darbību prokuratūra, visticamāk, vērsīsies tiesā, intervijā Latvijas Radio atzina ģenerālprokurors Armīns Meisters. Viņš norādīja, ka prokuratūra izvērtēs partijas sniegto atbildi uz Ģenerālprokuratūras izteikto brīdinājumu, taču, visticamāk, sekos vēršanās tiesā.
Ja tiesa pievienosies prokuratūras viedoklim, tā var apturēt partijas darbību uz sešiem mēnešiem un uzdot izpildīt brīdinājumā noteiktās prasības. Ja tas netiks izdarīts, partija var tikt slēgta. Meisters uzsvēra, ka šādā gadījumā “Stabilitātei!” kļūtu par pirmo politisko partiju, kas slēgta kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas.
Ģenerālprokuratūra uzskata, ka partijas pārmetumi par vēršanos pret to ir nepamatoti, un norāda, ka brīdinājuma iemesli joprojām ir publiski pieejami. Kā ziņots, prokuratūra pabeidza pārbaudi par partijas “Stabilitātei!” darbības atbilstību Politisko partiju likuma prasībām un konstatēja aizliegumu pārkāpumus.
Likums politiskajām partijām aizliedz savā darbībā vērsties pret Latvijas vai citu demokrātisku valstu neatkarību, teritoriālo nedalāmību, aicināt uz vardarbīgu valsts iekārtas maiņu vai nepildīt likumus. Prokuratūra uzdeva partijai līdz 7. februārim dzēst brīdinājumā norādīto informāciju sociālajos tīklos un kopumā pārskatīt publicēto saturu.
Prokuratūras lēmumu juridiski nav iespējams pārsūdzēt – to var tikai izpildīt vai neizpildīt.
Partijas “Stabilitātei!” līderis Aleksejs Rosļikovs iepriekš pauda, ka brīdinājumu uzskata par izrēķināšanos ar partiju, noliedzot vēršanos pret Latvijas valsti vai latviešu valodu. Trešdien, iesniedzot atbildi Ģenerālprokuratūrai, Rosļikovs paziņoja, ka partija brīdinājumu nepildīs un ir gatava tiesāties, ja tiks pieņemts lēmums par partijas likvidēšanu.
Iepriekš arī ziņots, ka pret Rosļikovu Rīgas pilsētas tiesā nodota krimināllieta par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu. Sākotnēji viņam tika inkriminēta arī palīdzība ārvalstij pret Latviju vērstā darbībā, taču šajā daļā kriminālprocess izbeigts pierādījumu trūkuma dēļ.