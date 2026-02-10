Siguldas novadā pieejamas vairākas iespējas bez maksas nodot elektrotehniku un baterijas
Siguldas novadā iedzīvotāji un uzņēmumi var bez maksas nodot nolietotu elektrotehniku, baterijas un akumulatorus, izmantojot regulāras izvešanas pakalpojumus, šķiroto atkritumu laukumus un publiskos konteinerus.
Nolietotās un vairs nederīgās sadzīves elektroierīces tiek klasificētas kā videi kaitīgi atkritumi, jo tās var saturēt videi un cilvēkam bīstamas vielas. Ja baterijas vai elektroiekārtas netiek nodotas otrreizējai pārstrādei, tās, nonākot apkārtējā vidē, var radīt toksisku piesārņojumu, kas kaitē gan dabai, gan cilvēku veselībai. Elektroiekārtas un baterijas satur virkni bīstamu ķīmisku vielu, piemēram, svinu, kadmiju, alvu, dzīvsudrabu un citas vielas.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, SIA “JUMIS” sadarbībā ar “Latvijas Zaļo punktu” reizi mēnesī bez maksas savāc elektrotehniku no mājsaimniecībām un uzņēmumiem Siguldas pilsētā, kā arī Siguldas, Allažu, Mores, Mālpils un Inčukalna pagastos. Jāveic iepriekšēja pieteikšanās. Izvešanai var nodot gan lielo sadzīves tehniku (piemēram, ledusskapjus, veļas mašīnas, plītis, trauku mazgājamās mašīnas), gan mazo tehniku (piemēram, mikroviļņu krāsnis, blenderus, elektriskos svarus, fēnus, virtuves kombainus u. c.), ja kopējais iekārtu svars ir vismaz 40 kg. Ja svars ir mazāks, iespējami individuāli risinājumi. Līdz ar tehniku var nodot arī baterijas un akumulatorus.
Pieteikt elektrotehnikas izvešanu var tīmekļa vietnē jumis.lv vai, rakstot uz e‑pasta adresi info@jumis.lv. Nolietotās elektronikas bezmaksas savākšanas grafiks 2026. gadam pieejams tīmekļa vietnes jumis.lv sadaļā “Nolietotas elektrotehnikas savākšana”.
Novadā pieejami šķiroto atkritumu laukumi “Zemdegas” (Zinātnes iela 11, Sigulda) un “Dzelzceļa stacija Inčukalns” (Inčukalns), kuros bez maksas var nodot nevajadzīgu elektrotehniku, baterijas un akumulatorus, kā arī citus atkritumus (iepak./stikla tara/auto riepas/tekstils u. c.). Laukumos ērti nodot arī lielgabarīta tehniku.
Novadā izvietoti publiski lietojami konteineri, kuros var atstāt nolietotu, nevajadzīgu maza izmēra elektrotehniku — piemēram, telefonus, fēnus, gludekļus, vadu un bezvadu austiņas, mikroviļņu krāsnis u. c. Tie ir skaidri marķēti, pieejami visu diennakti un atrodas šādās vietās:
- Morē, Siguldas ielā 11;
- Jūdažos, pie sabiedriskā centra “Jūdaži”;
- Siguldā, Vidzemes šosejā 16 (tirdzniecības centra “Raibais suns” stāvlaukumā);
- Siguldā, Kalna ielā 4;
- Allažos, Zaļkalna ielā 3a, (veikala “LaTS” stāvlaukumā).
Mazo elektrotehniku iespējams bez maksas ievietot arī speciāli izvietotās divdaļīgās tvertnēs veikalos, kas paredzētas elektrotehnikai un baterijām:
- “mini RIMI”, Ventas ielā 1, Siguldā,
- “RIMI” T/C “Šokolāde”, Strēlnieku ielā 2, Siguldā,
- “Maxima”, Leona Paegles ielā 3, Siguldā.
Siguldā darbojas arī mantu maiņas skapis (šķiroto atkritumu savākšanas laukuma “Zemdegas” teritorijā), kurā iespējams nodot mazo sadzīves vai datortehniku. Ja, piemēram, radio, tējkanna, fēns u. c. pēkšņi pārstāj darboties, taču joprojām ir vizuāli labā stāvoklī, to iespējams nodot mantu skapī. Šīs ierīces nonāk pie “Lab!” darbnīcas meistariem, kuri iespēju robežās tās atjaunos un novirzīs atkārtotā apritē.
SIA “ZAAO” bez maksas pieņem neizjauktu elektrotehniku ECO laukumā, Vidus ielā 12, Raganā. Pieejama arī savākšana no adreses – pieteikumi pa tālruni 64281250 darba dienās 8.00–17.00. Pakalpojuma maksa: 4,60 eiro.