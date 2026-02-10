Stradiņa slimnīca steidzami lūdz atsaukties 0- un 0+ asinsgrupas donorus
Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca (PSKUS) steidzami lūdz atsaukties 0- un 0+ asinsgrupas donorus, informēja slimnīca.
Kā informēja slimnīcas pārstāve Gunda Jauntēva, šodien slimnīcā notiek vairākas akūtas operācijas, kuru nodrošināšanai steidzami nepieciešamas 0- un 0+ grupas asinis.
Minēto asinsgrupu donori aicināti, izvērtējot savu veselības stāvokli, doties uz jebkuru Valsts asinsdonoru centra (VADC) ziedošanas punktu, lai ziedotu asinis.
Pastāvīgi ziedot asinis var vairākās ziedošanas vietās visā Latvijā. Rīgā donorus pieņem Sēlpils ielā 9, kā arī donoru pieņemšanas vietās "Gaiļezers", kas atrodas Hipokrāta ielā 2, un "Saktā", Brīvības bulvārī 32.
Pastāvīgās ziedošanas vietas darbojas arī Daugavpils reģionālajā slimnīcā, Viestura ielā 5, Kurzemes filiālē Liepājā, Slimnīcas ielā 25, Jelgavas pilsētas slimnīcā, Brīvības bulvārī 6, kā arī Vidzemes slimnīcā Valmierā, Jumaras ielā 195, un Latgales filiālē Rēzeknē, 18. novembra ielā 41. Katru nedēļu VADC dodas arī regulāros izbraukumos, nodrošinot specializētas asins ziedošanas vietas.
Kā vēstīts, pērn Latvijā sasniegta lielākā asinsdonoru aktivitāte pēdējo 13 gadu laikā, tomēr vienlaikus audzis arī ārstniecības iestāžu pieprasījums pēc asinīm, liecina VADC apkopotā informācija.
Visā Latvijā pilnasinis ziedotas 63 707 reizes, kas ir par 1375 reizēm vairāk nekā gadu iepriekš. Kopējais donoru skaits pērn pieaudzis līdz 36 026, bet 2024. gadā tas bija 35 000.
Palielinoties donoru aktivitātei, audzis arī ārstniecības iestāžu pieprasījums pēc asinīm. Būtiski - par 9% - pieaudzis pieprasījums pēc 0 rēzus negatīvās asinsgrupas. Šī asinsgrupa ir universāla un salīdzinoši reta, tāpēc 0- donori vienmēr ir īpaši nepieciešami un gaidīti, uzsver centrā.
Vairāk nekā puse no visām asins devām pērn sagatavota VADC izbraukumos. Pagājušajā gadā centrs devies 813 izbraukumos, no tiem 263 veikti ar specializēto autobusu. Pateicoties izbraukumiem, VADC spēj nodrošināt nepieciešamos asins krājumus visā Latvijā. Kopumā izbraukumos pērn asinis ziedojuši 52,13% donoru.
Pērn vidējais donora vecums bija 39 gadi, bet pirmo reizi visbiežāk ziedot nāca 31 gada vecumā.
Tāpat VADC dati liecina, ka 277 donori pērn asinis ziedojuši savā dzimšanas dienā.
Dzimumu griezumā vairāk - 52,5% gadījumu - pērn asinis ziedojušas sievietes, kamēr vīriešu donoru īpatsvars veidoja 47,5%.
No donoriem vienu reizi asinis ziedojuši 19 339 cilvēki, divas reizes - 8946, savukārt trīs reizes - 5122 donori. Četras reizes asinis ziedojuši 2018 cilvēki, piecas reizes to darījuši 568 cilvēki, bet sešas reizes - 33 cilvēki, liecina VADC apkopotie dati.
Centrā atgādina, ka asins ziedošana ir ātra, droša un palīdz uzturēt veselīgu asinsriti un bez donoriem nav iespējams glābt cilvēkus, kuri nonākuši nelaimē.