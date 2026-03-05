Vēl nav zināms, kad valdība varētu lemt par Latvijas pilsoņu repatriāciju no Tuvajiem Austrumiem
Vēl nav zināms, kad valdība varētu lemt par Latvijas pilsoņu repatriāciju no Tuvajiem Austrumiem, atklāja Valsts kanceleja.
Tajā skaidro, ka par šo jautājumu jālemj valdībai, jo nepieciešama Ministru kabineta atļauja finanšu līdzekļu izlietošanai un konkrētu operatīvo darbību saskaņošanai.
Valsts kancelejā uzsver, ka tas ir standarta process situācijās, kad nepieciešama valsts iesaiste ārkārtas konsulārajā palīdzībā.
Vienlaikus Ārlietu ministrija (ĀM) šobrīd vēl nav iesniegusi attiecīgo priekšlikumu izskatīšanai Ministru kabinetā. Līdz ar to par precīzu izskatīšanas laiku varēs lemt tikai tad, kad dokuments būs oficiāli iesniegts, atzīst Valsts kancelejā.
Tāpat Valsts kancelejā uzsver, ka arī iepriekšējos repatriācijas gadījumos valdībai bija jāpieņem lēmumi par nepieciešamo rīcību un resursiem, tāpēc šī procedūra nav jauna.
Jau vēstīts, ka Naudu Latvijas valstspiederīgo atgriešanās reisiem no Tuvo Austrumu reģiona plānots ņemt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, liecina ĀM sagatavotā rīkojuma projekta anotācija.
ĀM un Satiksmes ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts paredz piešķirt līdzekļus no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", lai nodrošinātu Latvijas valstspiederīgo atgriešanos no Tuvo Austrumu reģiona. Rīkojuma projekts paredz "airBaltic" repatriācijas reisu no Tuvo Austrumu reģiona, kā arī nepieciešamības gadījumā valstspiederīgo evakuāciju ar sauszemes transportu uz kaimiņvalstīm.
Anotācijā akcentēts, ka precīzu finansējuma apmēru patlaban nav iespējams noteikt, jo nav apzinātas visas personas, kurām būs nepieciešams izmantot valsts piedāvāto izceļošanu.
Aprēķinos norādīts, ka vienā lidmašīnā var vest aptuveni 150 personas, vienas personas transporta izdevumi varot sasniegt aptuveni 1000 eiro, kas kopā veido ap 150 000 eiro par vienu reisu. Sauszemes transporta izmaksas varētu būt 2000 eiro par vienu reisu.
Prioritāri tiktu atbalstīta mazaizsargāto personu - ģimeņu ar bērniem, nepilngadīgo, kā arī personu ar veselības un kustību traucējumiem - evakuācija.
Konsulārajā reģistrā līdz 4. martam reģistrējušies 624 Latvijas valstspiederīgie, kuri lūguši palīdzību izbraukšanai no Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE).
Situācija reģionā izveidojās pēc tam, kad 28. februārī Izraēla un ASV sāka gaisa triecienus pret Irānu. Irāna veica pretuzbrukumus Izraēlai un vairākām Tuvo Austrumu valstīm, kurās atrodas ASV militārās bāzes vai bruņotie spēki - AAE, Bahreinai, Kataram, Kuveitai, Irākai, Jordānijai un Saūda Arābijai, kā arī Kiprai. Vairākas valstis slēdza savas gaisa telpas. 4. martā sākās to daļēja, bet ne pilnīga atvēršana.