Latvijas formula: kā gudri sākt investēt savus uzkrājumus
Latvijas Universitātes (LU) diskusiju ciklā “Latvijas formula” LU profesors Mārcis Auziņš kopā ar nozares ekspertiem meklē atbildes uz jautājumu, kā Latvijā vairot veiksmes stāstus. Jaunākajā raidījumā uzmanība tika pievērsta valsts finanšu sistēmas un kapitāla tirgus attīstībai, runājot arī par to, kā privātpersonām droši un pārdomāti sākt investēt savus uzkrājumus. Eksperti bija vienisprātis – investēšanas iesācējiem drošākais sākumpunkts ir vietējais tirgus, vienlaikus uzsverot finanšu pratības nozīmi.
Diskusijā profesors Auziņš aktualizēja jautājumu, kā privātpersonām gudri rīkoties ar uzkrājumiem, lai tie nestu papildu ienākumus.
Sākt ar finanšu pratību un drošiem risinājumiem
LU ESZF Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja profesore Ramona Rupeika-Apoga uzsver, ka nepieciešams sāk ar savu finanšu pratību un izvēlēties vienkāršus, saprotamus un drošus finanšu produktus.
“Ja cilvēks sāk no nulles un viņam vēl nav pieredzes, es ieteiktu sākt ar bankas produktiem. Tas ir vienkāršāk un palīdz iegūt pirmo pieredzi.” Profesore norāda, ka, sākot investēt akciju tirgos, visdrošākais ir vietējais piedāvājums. “Es vienmēr iesaku: sākam ar mazumiņu, sākam ar drošāko – Baltijas akciju vai obligāciju tirgu. Un, kad ir sajūta, ka pietiekami labi orientējamies vietējā nosacīti drošajā vidē, tad varam iet uz ārējiem dinamiskajiem tirgiem.”
Gudra investēšana sākas ar profesionālu konsultāciju
Latvijas Finanšu nozares asociācijas padomes priekšsēdētājs un “Swedbank” valdes priekšsēdētājs Lauris Mencis aicina nepaļauties tikai uz pašizglītošanos un iedrošina izvēlēties arī speciālista konsultāciju, jo investīciju tirgus iespējas ir ļoti plašas.
“Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz pašizglītošanās iespēju un informācijas par ieguldīšanu un naudas pārvaldīšanu. Tomēr es aicinātu nekautrēties un aiziet uz konsultāciju pie licencēta eksperta, kurš pārzina investoru aizsardzības jautājumus un spēj izglītot, un kopā ar viņu izveidot drošu, saprotamu stratēģiju. Lauks ir pietiekami sarežģīts, un instrumentu klāsts ir plašs – saruna ar ekspertu palīdzēs izdarīt labākus un informētākus lēmumus.”
Akciju un obligāciju tirgus – iespējas arī privātpersonām
Biržas “Nasdaq Riga” valdes priekšsēdētāja un Latvijas Ārvalstu investoru padomes locekle Liene Dubava izceļ vietējā akciju tirgus priekšrocības.
“Jāsaka, mēs esam salīdzinoši labvēlīgākā stāvoklī. Pagājušais gads bija izcils, mums bija ļoti daudz jaunas obligāciju emisijas. Atpazīstami, labi zināmi uzņēmumi izlaida obligācijas un izdarīja to publiski, kas nozīmē, ka ikvienam no mums bija iespēja piedalīties šajā piedāvājumā. Attīstītajos tirgos, šādas iespējas parasti nav. Cilvēki, privātpersonas parasti netiek pie tādas iespējas šajā sākotnējā piedāvājumā kaut ko nopirkt. Latvijā un Baltijā mēs ar to pozitīvi atšķiramies.”