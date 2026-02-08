Pret trīs Rīgas bērnudārzu slēgšanu savākts nepieciešamais parakstu skaits iesniegšanai Rīgas domē
Portālā "Manabalss.lv" savākts nepieciešamais parakstu skaits iniciatīvu iesniegšanai Rīgas domē pret trīs Rīgas bērnudārzu slēgšanu.
Kopumā tiek vākti paraksti pret četru bērnudārzu slēgšanu, kā arī viena iniciatīva ir par pašvaldības bērnudārzu Rīgā saglabāšanu kopumā. Lai iniciatīvu iesniegtu skatīšanai domē, nepieciešams savākt 2000 parakstu.
Par bērnudārza "Margrietiņa" saglabāšanu savākti 2599 paraksti, par bērnudārza "Zilbīte" saglabāšanu - 2468, bet par Rīgas 104. pirmsskolas izglītības iestādes saglabāšanu parakstījušies 2350 iedzīvotāji.
Par Rīgas 232. pirmsskolas izglītības iestādes saglabāšanu parakstījušies 1146 iedzīvotāji, savukārt par kopējo iniciatīvu pret pašvaldības bērnudārzu slēgšanu savu balsi atdevuši 390 iedzīvotāji.
Iniciatīvu autori norādījuši, ka konkrētajos bērnudārzos tiek nodrošināta droša un stabila vide bērniem un tiek piedāvāta kvalitatīva pirmsskolas izglītība.
Tāpat tiek norādīts, ka bērnudārza maiņa radīs stresu bērniem.
Savukārt kopīgās iniciatīvas autors norādījis, ka netiek pietiekami izvērtēta alternatīva pārskatīt vai samazināt pašvaldības finansējumu privātajiem bērnudārziem, kas tika ieviests laikā, kad pašvaldības dārziņi bija pārpildīti.
Šāda pieeja neesot loģiska un radot risku ilgtermiņā vājināt valsts un pašvaldības izglītības infrastruktūru.
Šīs iniciatīvas mērķis esot panākt, lai pirms jebkādas pašvaldības bērnudārzu slēgšanas tiktu prioritāri izvērtēta privāto bērnudārzu dotāciju politika un tās atbilstība pašreizējai demogrāfiskajai situācijai.
Kā ziņots, plānotās izmaiņas Rīgas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu tīklā visvairāk skars tādas apkaimes kā Vecmīlgrāvis, Iļģuciems un Ķengarags.
Rīgā plānots slēgt desmit bērnudārzu ēkas, bet vēl vairākas pirmsskolas izglītības iestādes tiks reorganizētas, kas nozīmē, ka bērnudārzi šajās vietās paliks, taču juridiski tie tiks apvienoti, kas ļaus ietaupīt administratīvos resursus.
Priekšlikums par bērnudārzu slēgšanu saistīts ar slikto demogrāfisko situāciju, kas izraisījusi bērnudārzu audzēkņu skaita samazināšanos. Atsevišķās vietās pirmsskolas iestāžu piepildījums ir tikai 50% līdz 60% no to kapacitātes.