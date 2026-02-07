Liels Latvijas uzņēmums pārtraucis darba attiecības ar Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem
Elektroenerģijas sadales sistēmas operators AS "Sadales tīkls" atbilstoši Nacionālās drošības likumam ir pārtraucis darba attiecības ar diviem Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, informēja uzņēmumā.
Nacionālās drošības likumā cita starpā iekļauta norma, kas paredz, ka Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi nedrīkst tikt nodarbināti A, B un C kategorijas kritiskajā infrastruktūrā vai Eiropas mērogā īpaši nozīmīgā kritiskajā infrastruktūrā, ja darbs ietver piekļuvi kritiskās infrastruktūras funkcionēšanai nozīmīgai informācijai vai tehnoloģiskajām iekārtām.
Šāda nodarbinātība ir pieļaujama tikai izņēmuma kārtā ar valsts drošības iestādes atsevišķu atļauju. Minētā norma stājās spēkā 2025. gada 28. jūnijā.
Tikmēr Rīgas brīvostas pārvaldes, Ventspils brīvostas pārvaldes, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldes un Rīgas lidostas kritiskajā infrastruktūrā Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi nestrādā, aģentūra LETA noskaidroja uzņēmumos.
Tādējādi atbilstoši Nacionālās drošības likumam šajos uzņēmumos nav bijusi nepieciešamība pārtraukt darba attiecības ar Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem.
Rīgas brīvostā norādīja, ka atbilstoši Nacionālās drošības likumam 2025. gada jūlijā tika veikta pārbaude par šādu personu nodarbinātību pārvaldē. Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka Rīgas brīvostas pārvaldē Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi nav nodarbināti.
Savukārt par citiem Rīgas ostā esošiem kritiskās infrastruktūras objektiem atbilstoši klasifikācijai informāciju uztur un apkopo valsts drošības iestādes, norādīja ostā.
Tāpat arī Ventspils brīvostas pārvaldē un Liepājas SEZ pārvaldē norādīja, ka šajos uzņēmumos nestrādā Krievijas un Baltkrievijas pilsoņi.
Savukārt Rīgas lidostā norādīja, ka, pamatojoties uz spēkā esošiem normatīviem, pirms darba sākšanas lidostā visiem potenciālajiem darbiniekiem tiek veikta standarta vai pastiprināta iepriekšējās darbības pārbaude.
Atbilstoši normatīviem Rīgas lidosta amatos, kas saistīti ar piekļuvi kritiskās infrastruktūras funkcionēšanai nozīmīgai informācijai vai tehnoloģiskajām iekārtām, nenodarbina agresorvalstu Krievijas un Baltkrievijas pilsoņus, uzsvēra lidostā.
