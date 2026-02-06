VIDEO; FOTO: meistari Jelgavā darina ziemas karaļvalsti - norit gatavošanās ledus skulptūru festivālam
Ledus meistari Jelgavā saliek pēdējos akcentus saviem šedevriem, lai 7. un 8. februārī Jelgavas Starptautiskajā ledus skulptūru festivālā prezentētu tos iedzīvotājiem.
Kā norāda Jelgavas pašvaldības iestāde "Kultūra", festivālā starptautiskos konkursos atzīti tēlnieki ledū šogad atveido savu skatījumu par tēmu "Ilūzijas spēks", aicinot apmeklētājus raudzīties tālāk par acīm redzamo un piedzīvot brīžus, kuros patiesība savijas ar maldiem.
Meistari Jelgavā gatavojas ledus festivālam
7. un 8. februārī Jelgavā notiks Starptautiskais ledus skuptūru festivāls.
Vēl pirms festivāla norises skiču konkursā žūrija izvēlējās šī gada festivāla dalībniekus. Šogad konkursā tika saņemti vairāk nekā 40 pieteikumi, no kuriem dalībai festivālā atlasīti 20 tēlnieki no 12 valstīm: Argentīnas, Indonēzijas, Polijas, Mongolijas, Nīderlandes, Ukrainas, Spānijas, Somijas, Vācijas, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas.
Tēlnieku darbos atklāsies gan mūsdienu cilvēka attiecības ar tehnoloģijām, gan dabas, gaismas un formas radītās ilūzijas, kā arī skaistuma, laimes un iekšējās pasaules uztveres daudzveidība, sola pasākuma rīkotāji.
Divas tēlnieces radīs ledus fotoskulptūras, kas aicinās apmeklētājus pašiem kļūt par mākslas darba daļu - iejusties karalienes, princeses vai pasakas "Kailais karalis" varoņa lomā. Būs iespēja iemūžināt sevi pie viena no pasaulē slavenākajiem cirka brīnumiem - truša parādīšanās no cepures, kā arī pie simboliskas fotoskulptūras, kur kaķis spoguļattēlā sevi redz kā varenu lauvu, atklājot ilūzijas un realitātes pretstatu. Festivālā būs arī citas iespaidīgas ledus fotoskulptūras, ledū iesaldēti objekti, kā arī dažādas ledus atrakcijas un spēles.
Pasta sala, brīvdabas koncertzāle "Mītava" un slidotava būs galvenās festivāla norises vietas, kur apmeklētājus gaidīs gan individuālās un komandu skulptūras, gan kultūras programma uz divām skatuvēm. Savukārt Jāņa Čakstes bulvāris, kas iepriekšējos gados bija daļa no maksas teritorijas, šogad pārtaps par brīvi pieejamu svētku zonu. Tajā būs aplūkojamas ledus fotoskulptūras, darbosies atrakcijas un karuseļi, kā arī ziemas "viesmīlības zona" ar gardumu un uzkodu klāstu, karsto un auksto dzērienu izvēli un amatnieku darinājumiem. Iestājoties tumšākam laikam, svētku atmosfēru paspilgtinās arī lāzeršovs - tas notiks ar atkārtojumiem, un būs skatāms no jebkuras vietas festivāla teritorijā.
Festivāla darba laiks gan sestdien, gan svētdien būs no plkst. 11 līdz 22. Abas dienas Pasta salas publiskajā slidotavā apmeklētājiem būs pieejama ledus spēļu zona, kas aicinās pievienoties dambretes, galda hokeja un domino turnīriem, bet mazākos apmeklētājus priecēs ledus slīdkalniņš.
Brīvdabas koncertzālē "Mītava" notiks rotaļu izrādes, savukārt uz Pasta salas skatuves būs zinātnes šovi ar dažādiem eksperimentiem. Turpat varēs vērot arī skulptūru veidošanas paraugdemonstrējumus. Festivāla noskaņu papildinās iluzionista priekšnesumi.
Sestdien brīvdabas koncertzālē "Mītava" notiks ledus skulptūru konkursa apbalvošana un festivāla atklāšana, pēc tam uzstāsies muzikālā apvienība "Vintāža", bet vakara īpašais viesis ir grupa "Instrumenti". Svētdien vakara programmu iesāks Jelgavas ansamblis "Tandēms trijatā", tam sekos Normunds Rutulis kopā ar Slaveno Rīgas orķestri, bet festivālu noslēgs etnomūzikas grupa "Tautumeitas".