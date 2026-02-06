Igaunijas pilsoņus lūdz apsūdzēt par mēģinājumiem aizdedzināt māju un mašīnu Liepājā
Valsts policija (VP) ir pabeigusi izmeklēšanu kriminālprocesā par dedzināšanu Liepājā, kur Igaunijas pilsoņi divas reizes centušies aizdedzināt kāda liepājnieka piederošos īpašumus - automašīnu un māju.
Pagājušā gada 2. jūnijā policijā sākts kriminālprocess par mēģinājumu aizdedzināt kāda liepājnieka īpašumu. Ap plkst. 6.20 Liepājā personas maskā un cimdos meta pudeles ar, iespējams, degmaisījumu. Viena pudele iemesta uz ēkas balkona, bet otra - pie ēkas novietotās automašīnas. Uz balkona uzmestā pudele neaizdegās, savukārt pret automašīnu mestā pudele atsitās pret riepu un aizdegās uz asfalta.
21. jūnijā VP Dienvidkurzemes iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas aizturēja divus Igaunijas pilsoņus, kuri bija ieradušies atkārtoti adresē ar iepriekš sagatavotām divām pudelēm, kurās iekšā bija šķidrums un lupatas. Savukārt trešajā pudelē bija šķidrums, ar kuru viņi aplēja automašīnu, pēc kā personas tika pārtvertas un aizturētas.
Likumsargi nākamajā dienā vērsās tiesā ar lūgumu abām personām kā drošības līdzekli piemērot apcietinājumu, kas stājies spēkā. Kriminālprocesā tika nozīmēta ekspertīze, lai noteiktu pudelēs esošo šķidrumu, un ekspertīzes atzinumā konstatēts, ka tas bija benzīns.
Aizturētās personas jau iepriekš ir nonākušas policijas redzeslokā Igaunijā un izcietušas sodu ieslodzījuma vietā. Policijas redzeslokā viņi nonākuši par miesas bojājumu nodarīšanu, kā arī par noziegumiem, kas saistīti ar narkotisko vielu un šaujamieroču nelikumīgu apriti.
VP amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par svešas mantas tīšu iznīcināšanu vai bojāšanu, ja tā izdarīta ar dedzināšanu. Saskaņā ar Krimināllikumu par šādu noziedzīgu nodarījumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās. Soda apmēru noteiks tiesa.
Krimināllietas materiāli ir nosūtīti prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai.