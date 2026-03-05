Autovadītāju ievērībai: šorīt apledojums apgrūtina braukšanu vietām Kurzemē
Šorīt plkst. 6.30 apledojums vietām Kurzemē apgrūtina braukšanu pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem. Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, ceļu uzturēšanas darbos iesaistītas 17 ziemas dienesta tehnikas vienības.
Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem:
- Liepājas šosejas (A9) posmā no Mazblīdenes līdz Blīdenes mežsaimniecībai un no Kalvenes līdz Liepājai;
- Liepāja-Lietuvas robeža(Rucava) (A11) visā posmā.
Uz reģionālajiem autoceļiem apgrūtināta braukšana ir Liepājas un Saldus apkārtnē.
Autovadītājiem jārēķinās, ka braukšanas apstākļi uz grants autoceļiem nākamajās dienās un nedēļās var būt īpaši apgrūtināti, ceļam jāplāno papildu laiks, kā arī jāpārbauda autotransporta aprīkojums, lai tas būtu piemērots braukšanai šādos apstākļos.
Grants autoceļi ziemā tiek uzturēti ar piebraukta sniega kārtu, šogad daudzviet tā ir izveidojusies diezgan bieza. Sniegam kūstot, uz grants autoceļiem veidosies ledus, ko nosegs ūdens kārta no kūstoša sniega. Piebrauktā sniega slīdamību mazina ar rievošanu, vai, kaisot smilti. Atkusnī šie darbi ir neefektīvi, jo rievas izkūst, bet smilti noskalo ūdens.
Savukārt novecojušā asfaltā mainīgos laikapstākļos, kad gaisa temperatūra svārstās virs un zem nulles, kā arī atkusnī, var pastiprināti veidoties bedres.