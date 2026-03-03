Aizturēts vīrietis, kurš izplatījis nelikumīgu televīziju Rēzeknes un Ludzas novadā
Šā gada 19. februārī Valsts policija (VP) Latgalē aizturējusi 1968. gadā dzimušu vīrieti, kurš varētu būt nodrošinājis nelegālu piekļuvi aizliegtiem televīzijas kanāliem Rēzeknes un Ludzas novada iedzīvotājiem, informēja VP.
Likumsargi veica vairākas kratīšanas saistībā ar nelikumīgu piekļuves nodrošināšanu televīzijas programmām, kuras atbilstoši Eiropas Savienības (ES) Padomes un Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) lēmumiem ir aizliegtas izplatīšanai ES. Tāpat izmeklēšanā noskaidrots, ka persona, iespējams, šādā veidā pārkāpa arī blakustiesības, nodrošinot klientiem televīzijas pakalpojumu bez licences un atbilstošām tiesību īpašnieku atļaujām.
Kratīšanās policisti atrada un izņēma datu nesējus, mobilos telefonus, datoru un televīzijas signāla uztveršanas, formēšanas un izplatīšanas iekārtas.
Par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 208. panta jeb par nodarbošanos ar uzņēmējdarbību, attiecībā uz kuru pastāv speciāls aizliegums. Par to draud brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai sabiedriskais darbs, vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem.
VP un NEPLP aicina iedzīvotājus būt vērīgiem un neatsaukties uz nereģistrētu televīzijas pakalpojumu sniedzēju piedāvājumiem, bet publisko izklaižu vietu īpašniekiem atbildīgi izturēties pret saturu, kuru tie publisko saviem apmeklētājiem un tā izmantošanas noteikumiem.
VP Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas 2025. gada laikā veikušas 110 audiovizuālā satura legalitātes pārbaudes. Iepriekšējā gada laikā sākti 27 administratīvā pārkāpuma procesi, seši kriminālprocesi un četri kriminālprocesi nodoti kriminālvajāšanas sākšanai.