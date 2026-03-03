Eduards Tralmaks nākamajā sezonā atgriezīsies Čehijā un sev labi zināmā komandā
Eduards Tralmaks olimpiskajās spēlēs bija Latvijas labākais vārtu guvējs.
Eduards Tralmaks nākamajā sezonā atgriezīsies Čehijā un sev labi zināmā komandā

Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Eduards Tralmaks nākamajā sezonā atgriezīsies Čehijas ekstralīgā un pārstāvēs Kladno "Rytiri" vienību, vēsta čehu sporta portāls "hokej.cz".

Tiek ziņots, ka 29 gadus vecais uzbrucējs, kurš šobrīd pārstāv Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienības Detroitas "Red Wings" fārmklubu Grendrepidsas "Griffins", ar Kladno komandu noslēgs piecu gadu līgumu. Tralmaks šosezon Amerikas hokeja līgā (AHL) 46 spēlēs sakrājis 26 (18+8) punktus un ir čempionāta līdervienības ceturtais labākais vārtu guvējs.

Pirms pievienošanās "Red Wings" sistēmai, ar kuru pērn tika noslēgts viena gada divvirzienu līgums, Tralmaks ekstralīgā jau pārstāvēja "Rytiri" divas sezonas, pēdējā no tām kļūstot par Čehijas čempionāta rezultatīvāko spēlētāju.

Pagājušā gada sākumā latviešu uzbrucējs noslēdza līgumu ar citu čehu klubu Karlovi Varu "Energie", tomēr vienošanās paredzēja iespēju doties uz NHL. Līdz ar to tiesības uz viņa pakalpojumiem pieder "Energie", un tiek ziņots, ka komanda no "Rytiri" saņems kompensāciju ap 200 tūkstošiem eiro. Savukārt paša Tralmaka mēnešalga tiek lēsta 500 tūkstošu čehu kronu apmērā jeb 20,5 tūkstošiem eiro. 

Tralmaks februārī bija labākais Latvijas izlases vārtu guvējs Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs, četros mačos izceļoties ar četriem (3+1) punktiem, bet iepriekšējā pasaules čempionātā uzbrucējs valstsvienības rindās izcēlās ar septiņiem (4+3) punktiem septiņās spēlēs.

