Eduards Tralmaks nākamajā sezonā atgriezīsies Čehijā un sev labi zināmā komandā
Latvijas hokeja izlases uzbrucējs Eduards Tralmaks nākamajā sezonā atgriezīsies Čehijas ekstralīgā un pārstāvēs Kladno "Rytiri" vienību, vēsta čehu sporta portāls "hokej.cz".
Tiek ziņots, ka 29 gadus vecais uzbrucējs, kurš šobrīd pārstāv Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienības Detroitas "Red Wings" fārmklubu Grendrepidsas "Griffins", ar Kladno komandu noslēgs piecu gadu līgumu. Tralmaks šosezon Amerikas hokeja līgā (AHL) 46 spēlēs sakrājis 26 (18+8) punktus un ir čempionāta līdervienības ceturtais labākais vārtu guvējs.
Pirms pievienošanās "Red Wings" sistēmai, ar kuru pērn tika noslēgts viena gada divvirzienu līgums, Tralmaks ekstralīgā jau pārstāvēja "Rytiri" divas sezonas, pēdējā no tām kļūstot par Čehijas čempionāta rezultatīvāko spēlētāju.
Schrödingerova posila? Už ne.— Jakub Kubin Černo (@kubin_black) March 2, 2026
Eduards Tralmaks do Varů nakonec nedorazí ani v příští sezóně ❌️
ED podepsal s Kladnem smlouvu na 5 let ✍️
Energie obdržela od Rytířů 200 000 € jako finanční kompenzaci za vyplacení ze smlouvy 💶 pic.twitter.com/br7uIZCHrM
Pagājušā gada sākumā latviešu uzbrucējs noslēdza līgumu ar citu čehu klubu Karlovi Varu "Energie", tomēr vienošanās paredzēja iespēju doties uz NHL. Līdz ar to tiesības uz viņa pakalpojumiem pieder "Energie", un tiek ziņots, ka komanda no "Rytiri" saņems kompensāciju ap 200 tūkstošiem eiro. Savukārt paša Tralmaka mēnešalga tiek lēsta 500 tūkstošu čehu kronu apmērā jeb 20,5 tūkstošiem eiro.
Ja piepildīsies spēkulācijas par Melleņu barona Tralmaka atgriešanos Čehijā nākamsezon, viņš var kļūt par vienu no vislabāk apmaksātākajiem latviešu 🏒 Eiropā. @RytiriKladno gatava uzbrucēju izpirkt no Karlovi Vari un iedot 5 gadu līgumu. Alga mēnesī - pusmiljons 🇨🇿 kronu.— MaartinshLaacis (@MLaacisleduu) March 2, 2026
📸 🐻 pic.twitter.com/rSofnm9h8u
Tralmaks februārī bija labākais Latvijas izlases vārtu guvējs Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs, četros mačos izceļoties ar četriem (3+1) punktiem, bet iepriekšējā pasaules čempionātā uzbrucējs valstsvienības rindās izcēlās ar septiņiem (4+3) punktiem septiņās spēlēs.