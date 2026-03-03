Ģenerālprokuratūra vērsīsies tiesā partijas "Stabilitātei" darbības apturēšanai
Ģenerālprokuratūra vērsīsies tiesā partijas "Stabilitātei" darbības apturēšanai, otrdien intervijā TV3 informēja ģenerālprokurors Armīns Meisters.
Meisters skaidroja, ka prokuratūra vērsīsies tiesā, lūdzot apturēt partijas darbību un jau tiesai uzdot partijai veikt pasākumus tiesiskuma atjaunošanai. Ja arī tiesas prasības netiktu pildītas, tad partijas darbība tiktu izbeigta.
Ģenerālprokurors stāstīja, ka pēc "Stabilitātei" atbildes saņemšanas iestādē vēlreiz pārvērtēti lietas apstākļim, un Ģenerālprokuratūra paliek pie pozīcijas, ka prokuratūras viedoklis ir pamatots.
Jau ziņots, ka Ģenerālprokuratūra pabeidza pārbaudi par partijas "Stabilitātei" darbības atbilstību Politisko partiju likuma prasībām un izteica partijai brīdinājumu.
Brīdinājums tika izteikts, jo prokuratūra ir saskatījusi Politisko partiju likumā noteikto aizliegumu pārkāpumus. Likuma normas paredz, ka partijai tās darbībā aizliegts vērsties pret Latvijas vai citu demokrātisku valstu neatkarību, teritoriālo nedalāmību, izteikt vai izplatīt priekšlikumus par Latvijas vai citas demokrātiskas valsts iekārtas vardarbīgu grozīšanu, kā arī aicināt nepildīt likumus.
Partijai tika uzdots līdz 7. februārim novērst pārkāpumus, proti, dzēst brīdinājumā norādīto informāciju sociālajos tīklos, kā arī kopumā pārskatīt "Stabilitātei!" sociālajos tīklos ievietoto informāciju, vai tā atbilst spēkā esošajam normatīvajam regulējumam attiecībā uz politisko partiju darbību. Prokuratūra mudināja partiju veikt pasākumus, lai turpmāk netiktu izplatīti tādi vēstījumi vai veiktas tādas darbības, kas ir pretrunā Politisko partiju likumā noteiktajam.
"Stabilitātei" līderis Aleksejs Rosļikovs pauda viedokli, ka Ģenerālprokuratūras brīdinājums "Stabilitātei" ir izrēķināšanās ar partiju. Politiķis apgalvoja, ka nekad nav vērsies pret Latvijas valsti vai latviešu valodu.
Iesniedzot atbildi uz Ģenerālprokuratūras izteikto brīdinājumu, Rosļikovs pie Ģenerālprokuratūras ēkas medijiem paziņoja, ka partija nepildīs Ģenerālprokuratūras brīdinājumā izteiktās prasības un ir gatava, ka tiks pieņemts lēmums par partijas likvidēšanu, pret kuru politiskais spēks savukārt būšot gatavs tiesāties.
Partijas līderis Rosļikovs ir nonācis tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā. Pērnā gada nogalē prokuratūra nodeva Rīgas pilsētas tiesai krimināllietu pret Rīgas domes deputātu, partijas "Stabilitātei!" līderi un bijušo Saeimas deputātu Rosļikovu par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu.
Bijušajam Saeimas deputātam sākotnēji tika inkriminēta arī palīdzība ārvalstij pret Latviju vērstā darbībā. Šajā daļā kriminālprocess Valsts drošības dienestā izbeigts, jo izmeklēšanas laikā tam netika iegūti pietiekami pierādījumi.