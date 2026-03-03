"Warriors" izsēj 17 punktu vadību, Porziņģa slimībai vēl meklējot atbildes
Goldensteitas "Warriors" komanda pirmdien bez Kristapa Porziņģa sastāvā piedzīvoja zaudējumu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē.
"Warriors" mājās ar rezultātu 101:114 (31:19, 25:23, 23:35, 22:37) piekāpās Losandželosas "Clippers" komandai, ciešot otro neveiksmi pēc kārtas un trešo pēdējās četrās spēlēs.
Porziņģis pēc nonākšanas "Warriors" komandā februāra sākumā ir aizvadījis vienu spēli, bet pēc tam saslimšanas dēļ izlaidis piecus mačus pēc kārtas. Iepriekš Stīvs Kers noliedza, ka Kristapam Porziņģim būtu bijis posturālās ortostatiskās tahikardijas sindroms jeb POTS, vēlāk savus izteikumus saucot par kļūdu.
"Ne līdz galam. Vēl viss ir diezgan nesaprotams. Mēs strādājam ar Kristapu, lai viņš gūtu skaidrību un nonāktu līdz punktam, ka ir konstanti vesels. Pie tā mūsu medicīnas personāls smagi strādā ar viņu," pēc zaudējuma "Clippers" latvieša stāvokli komentēja Kers, vēlreiz atkārtojot, ka nav kvalificēts spriest par viņa diagnozi.
Uncertain whether Kristaps Porzingis will join road trip. He was in the facility today. Out again with general illness.— Anthony Slater (@anthonyVslater) March 3, 2026
Steve Kerr: “It’s a little mysterious. We’re working with him hoping he can get some clarity and breakthrough and get to a point he’s consistently healthy.” pic.twitter.com/7SBFwj904Z
Pašā spēlē mājinieki pēc divām ceturtdaļām bija vadībā ar 14 punktu pārsvaru, bet mača gaitā iekrāja arī 17 punktu vadību, tomēr nespēja to noturēt un pēdējā ceturtdaļā izlaida uzvaru no rokām, zaudējot to ar 15 punktu starpību. Mājinieku rindās Brendins Podziemskis guva 22 punktus, Neits Viljams atzīmējās ar 18 punktiem, bet Als Horfords pievienoja 17 punktus. Uzvarētājiem 23 punktus guva Kavai Lenards, 17 punkti Benedikta Maturina kontā, bet 16 punktus sakrāja Kriss Danns.
"Warriors" ar 31 uzvaru 61 spēlē ieņem astoto vietu Rietumu konferencē, kamēr "Clippers" ar 29 uzvarām 60 mačos ir vienu pozīciju zemāk. Nākamo spēli Porziņģa pārstāvētā komanda aizvadīs naktī uz piektdienu pēc Latvijas laika, kad viesos tiksies ar Hjūstonas "Rockets" basketbolistiem.
Tikmēr sagrāvi savā laukumā NBA regulārā čempionāta spēlē piedzīvoja Milvoki "Bucks" vienība, kuras rindās pēc 15 spēļu izlaišanas atgriezās Jannis Adetokunbo. "Bucks" mājās ar 81:108 (20:30, 23:27, 22:26, 16:25) atzina Bostonas "Celtics" pārākumu.
Adetokunbo labās kājas ikra muskuļa savainojuma dēļ nebija spēlējis kopš janvāra beigām un kopumā izlaida 15 mačus. Laukumā viņš atgriezās ar 19 punktiem un 11 atlēkušajām bumbām, spēlējot 25 minūtes. Vēl 13 punktus mājiniekiem guva Usmans Djengs, bet 12 punkti Bobija Portisa kontā. Uzvarētāju sastāvā rezultatīvākais ar 25 punktiem bija Peitons Pričards, bet karjeras rekordus gūtajos punktos un izcīnītajās bumbās sasniedza Ugo Gonsaless, izceļoties ar 18 punktiem un 16 bumbām. Tāpat 18 punktus guva Deriks Vaits, kura rēķinā arī deviņas rezultatīvas piespēles.
"Celtics" ar bilanci 41-20 ieņem otro vietu Austrumu konferencē, bet "Bucks" ar 60 spēlēs izcīnījuši 26 uzvaras un ir 11. pozīcijā.
Citā pirmdienas spēlē Jūtas "Jazz" savā laukumā ar 125:128 (34:33, 33:33, 26:34, 32:28) piekāpās Denveras "Nuggets", piedzīvojot sesto zaudējumu pēc kārtas.
Viesiem 45 punktus guva Džamals Marejs, Nikola Jokičs pievienoja 22 punktus un 12 atlēkušās bumbas, bet lietuvietis Jons Valančūns sakrāja 13 punktus. Mājiniekus no zaudējuma neglāba Kijontes Džordža 36 gūtie punkti, kamēr Kails Filipovskis un Eiss Beilijs guva attiecīgi 19 un 18 punktus.
"Nuggets" ar 38 uzvarām 62 spēlēs Rietumu konferencē atrodas piektajā vietā, bet "Jazz" ar bilanci 18-43 ir 14. pozīcijā, apsteidzot tikai konferences vājāko komandu Sakramento "Kings".
Citā spēlē piekto zaudējumu pēc kārtas piedzīvoja Vašingtonas "Wizards", kas savā laukumā ar 118:123 (30:26, 21:34, 29:34, 38:29) piekāpās Hjūstonas "Rockets". "Wizards" rindās 23 punktus guva francūzis Bilals Kulibali, bet 21 punktu pievienoja Šarifs Kūpers, kamēr uzvarētāju sastāvā Alperens Šengins izcēlās ar 32 punktus un 13 atlēkušās bumbas, Kevins Durants guva 30 punktus, ar 22 punktus un 12 atlēkušās bumbas atzīmējās Eimens Tompsons, bet Rīds Šepards sakrāja 19 punktus, desmit rezultatīvas piespēles, septiņas izcīnītas bumbas zem groziem un sešas pārtvertas bumbas.
"Rockets" ar 38 uzvarām 60 spēlēs ir trešie Rietumu konferencē, bet "Wizards" ar 16 panākumiem ieņem 13. pozīciju Austrumu konferencē.