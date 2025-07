Bojāts ēdiens un grauzēji noliktavās: Rīgas domes “loterijā” par tiesībām ēdināt skolēnus uzvarējušās lietuviešu firmas reputācija uzdzen šermuļus

Viļņas skolā reiz pat izcēlās kautiņš par pierādījumu aizsardzību no virtuves darbinieku puses: “Ēdiens ir neēdams” dārzeņi un augļi, skābā krējuma mērces vietā - ūdens un milti. Tāds ir ēdiens, ko bērni saņem ģimnāzijas ēdnīcā galvaspilsētā. Skolēni sūdzas, ka ēdiens ir neēdams, tāpēc viņu vecāki dod ēdienu no mājām. Vecāki un skolas administrācija jau otro gadu vēlas atbrīvoties no nepiemērotā ēdinātāja, bet nezina, kā to izdarīt.