"Bija baigais blīkšķis - māja novibrēja!" Izskan versija, kas varēja izraisīt sprādzienu veikalā Pastendē. VIDEO
Valsts policija sākusi kriminālprocesu par sprādzienu pārtikas veikalā "Mini Citro" Talsu novada Pastendē, kurā cieta divas darbinieces. Sākotnējā izmeklēšana liecina, ka negadījumu, visticamāk, izraisījis apkures katla sprādziens, ko veicināja elektroapgādes traucējumi.
Kā vēsta raidījums "Degpunktā", notikušais sprādziens pamatīgi satricinājis vietējo iedzīvotāju ikdienu. "Bija baigais blīkšķis – māja novibrēja. Es nesapratu, kas notiek, dzirdēju sirēnas," raidījumam stāstīja netālu dzīvojošā Dace. Gan vietējie iedzīvotāji, gan policija negadījumu saista ar elektroapgādes problēmām. Kāds iedzīvotājs norādīja, ka ciemā todien bijis plānotais elektrības atslēgums. Savukārt aculieciniece Dace ievērojusi, ka pie veikala darbojies ģenerators.
VP Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa priekšnieks Ansis Zanders raidījumam apstiprināja: "Pēc sākotnējās informācijas ir pamats uzskatīt, ka ir sprādzis apkures katls. Tika saņemta informācija, ka, iespējams, konkrētajai ēkai bijusi traucēta elektroapgāde."
Kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 13. nodaļas par noziedzīgiem nodarījumiem pret personas veselību. Abas cietušās darbinieces ar vieglām traumām nogādātas slimnīcā, un viņu stāvoklis ir apmierinošs.
Sprādziena rezultātā ēka daļēji sagruvusi, un jumta daļā izcēlies neliels ugunsgrēks. Par to, vai ēku būs iespējams atjaunot, lems Talsu novada būvvalde. Veikalu tīkls "Citro" no plašākiem komentāriem atturas. Tikmēr vietējie iedzīvotāji palikuši bez vienīgā veikala Pastendē. Tuvākā alternatīva ir Talsos, kas atrodas piecu kilometru attālumā.