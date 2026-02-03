Talsu novadā daļēji sabrukusi vienstāva ēka; ir cietušie. VIDEO
Talsu novada Gribuļu pagasta Pastendē daļēji sabrukusi "Citro mini" ēka. Negadījumā cietušas divas pārdevējas.
Ģibuļu apvienības pārvalde norāda, ka ēkā atradies tikai veikals. Tas ir vienīgais veikals šajā ciemā. Tikmēr Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) ziņo, ka izsaukums saņemts otrdien plkst. 13.38. Notikuma vietā konstatēts, ka sabrukusi vienstāva ēkas daļa desmit kvadrātmetru platībā, kā arī deg jumta konstrukcija divu kvadrātmetru platībā.
Nelaimē cietuši divi cilvēki, kuri nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem.
Plkst. 14.50 VUGD darbs notikumā noslēdzās. Kā liecina neoficiāla informācija, negadījums noticis, jo ēkā eksplodēja apkures katls.Talsu novada pašvaldība paziņojumā medijiem norāda, ka notikuma vietu apsekoja arī pašvaldības vadība, lai izvērtētu situāciju un, nepieciešamības gadījumā, sniegtu atbalstu un sociālo palīdzību.
"Citro" zīmola pārvaldītājs ir SIA "Latvian Retail Management". Kompānija pārvalda arī "Eldo" zīmolu. 2024. gadā tā strādāja ar 17,612 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 12,7% vairāk nekā 2022. gadā, bet kompānijas peļņa saruka par 33,5% - līdz 38 694 eiro.
Uzņēmums reģistrēts 2018. gadā, un tā pamatkapitāls ir 51 000 eiro. "Latvian Retail Management" īpašnieki ir Vasīlija Popandopulo uzņēmums SIA "Lekon" (33,33%), "Gabriēla" (33,33%) un AS "Diāna" (33,33%), kuras patiesais labuma guvējs ir Edvīns Bergmanis.