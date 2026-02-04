Rīgas dome sāk gatavot "Rīgas namu pārvaldnieku" kotēšanai biržā
Rīgas dome ir pieņēmusi stratēģisku lēmumu sākt sagatavošanās procesu, lai izvērtētu iespējas nākotnē īstenot pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (RNP) akciju publisko piedāvājumu (IPO) un to kotāciju biržā.
Kā šodien preses konferencē informēja Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks, sagatavošanās posmā tiks veikta uzņēmuma juridiskā, finanšu un korporatīvās pārvaldības izvērtēšana, kā arī analizēti potenciālie ieguvumi un riski pašvaldībai. Viņš uzsvēra, ka šis ir nozīmīgs solis gan pašvaldībai, gan Latvijas kapitāla tirgum kopumā.
“Rīgas dome ir lēmusi sākt sagatavošanās procesu, lai RNP nākotnē varētu tikt kotēts biržā. Šobrīd runa nav par konkrētu akciju pārdošanas apjomu, bet par atbildīgu un pārdomātu sagatavošanos. Mūsu mērķis ir izstrādāt tādu IPO modeli, kas līdzsvaro pašvaldības kā akcionāra intereses ar rīdzinieku interesēm – kvalitatīvākiem pakalpojumiem un caurspīdīgu pārvaldību,” norādīja Ratnieks.
Sagatavošanās procesu vadīs Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Lange, nodrošinot neatkarīga un profesionāla IPO organizētāja piesaisti publiskā iepirkuma kārtībā. Gala lēmumu par akciju publisko piedāvājumu un tā nosacījumiem Rīgas dome pieņems pēc sagatavošanās stratēģijas izstrādes. Provizoriski sagatavošanās process varētu ilgt no 12 līdz 18 mēnešiem.
“Pašvaldība līdz šim stratēģiskajam lēmumam nonāca, izvērtējot vairākus iespējamos scenārijus – uzņēmuma pārdošanu vienam investoram, pārdošanu pa daļām, saglabāšanu pašvaldības pārvaldībā vai kotēšanu biržā. Gan ekspertu, gan pašvaldības skatījumā birža ir risinājums, kas nodrošina caurspīdību, profesionālu pārvaldību un ilgtermiņā sniedz lielāko ieguvumu sabiedrībai,” skaidroja Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas vadītāja Elīna Treija.
Pašvaldība norāda, ka sagatavošanās process tiks īstenots pakāpeniski un atbildīgi, rūpīgi vērtējot riskus un ieguvumus. IPO mērķis nav īstermiņa ieņēmumi, bet ilgtspējīga uzņēmuma attīstība, pārvaldības kvalitātes uzlabošana un ieguldījums Latvijas kapitāla tirgus attīstībā.