VID atgādina: EDS vairs nevar ielogoties ar paroli - pārbaudi piekļuvi jau tagad
Tuvojoties brīdim, kad iedzīvotāji varēs sākt gada ienākumu deklarāciju iesniegšanu, Valsts ieņēmumu dienests (VID) aicina ikvienu pārliecināties, ka autentifikācijas procesu nekavēs droša elektroniskā autentifikācijas līdzekļa neesamība.
No 2026. gada VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) vairs nav iespējams pieslēgties ar VID izsniegto lietotājvārdu un paroli. Lai izmantotu EDS pakalpojumus un iesniegtu gada ienākumu deklarāciju (GID), nepieciešams drošs identifikācijas līdzeklis. VID aicina iedzīvotājus piekļuvi EDS pārbaudīt jau savlaicīgi, negaidot GID iesniegšanas perioda sākumu.
Kāpēc notikušas izmaiņas?
EDS piekļuve tiek nodrošināta, izmantojot drošus elektroniskās identifikācijas līdzekļus, kas atbilst mūsdienu drošības prasībām. VID izsniegtais lietotājvārds un parole kā autorizācijas veids vairs netiek izmantots.
Kā tagad var autenificēties EDS?
EDS iespējams pieslēgties ar kādu no šiem līdzekļiem:
- Smart-ID (kvalificētā versija);
- elektroniskās identifikācijas karti (eID);
- drošu elektronisko parakstu (eParaksts vai eParaksts mobile);
- noteiktu internetbanku autentifikāciju (sk. EDS autentifikācijas lapā).
Ja Jums jau ir kāds no šiem rīkiem, varat pieslēgties, izmantojot ierasto autentifikācijas veidu.
Kāpēc svarīgi to pārbaudīt jau tagad?
Sākoties jaunam ikgadējo GID iesniegšanas periodam – martā, EDS lietotāju skaits būtiski pieaug. Ja EDS piekļuve nav sakārtota, 1. martā var rasties situācija, kad sistēmai nav iespējams pieslēgties, jo parole vairs netiek pieņemta.
Savlaicīga piekļuves pārbaude palīdz izvairīties no steigas un nepatīkamiem pārsteigumiem GID iesniegšanas brīdī.
Ja deklarāciju iesniedz cita persona
Lai kāds cits – ģimenes loceklis, grāmatvedis vai cita uzticama persona – varētu Jūsu vietā iesniegt GID, Jums ir jāpiešķir viņam pilnvara. Tai nav jābūt notariāli apstiprinātai. Pilnvarot personu iesniegt GID jūsu vietā var klātienē – VID klientu apkalpošanas vietā vai Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC). Pilnvarot citu personu var, piemēram, gadījumā, ja pašam nav pietiekamu iemaņu darbam ar datoru, nav konta Latvijas kredītiestādē (nav internetbankas), ir podziņu tālrunis u.c.
Aicina šo jautājumu sakārtot savlaicīgi, negaidot deklarāciju iesniegšanas periodu.
Ja nepieciešama palīdzība klātienē
Ja personai nav iemaņu darbam ar datoru un ir nepieciešama papildu palīdzība GID iesniegšanā, tad iespējams vērsties VID klientu apkalpošanas vietās, kur VID darbinieki sniegs individuālu konsultāciju un atbalstu. Klātienes apkalpošana VID klientu apkalpošanas vietās notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni +371 67120005.
Turklāt, izmantojot e-pilnvarotāju, GID klienta vietā var iesniegt arī VPVKAC darbinieks.