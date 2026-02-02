Miljardieris Avens atteicies no celtās prasības pret ārlietu ministri Braži
Rīgas pilsētas tiesa šodien izbeidza civillietu, jo miljardieris Pjotrs Avens atteicies no celtās prasības pret ārlietu ministri Baibu Braži (JV) neslavas celšanā saistībā ar viņas izteikumiem laikrakstam "Diena", paziņojusi tiesa. Lēmums vēl nav stājies spēkā, un to varēs apsūdzēt Rīgas apgabaltiesā 10 dienu laikā.
Iepriekš ziņots, ka Valsts policija (VP) nesāks kriminālprocesu pēc Krievijas un Latvijas dubultpilsoņa, miljardiera Avena iesnieguma pret Braži, miljardierim vainojot ministri neslavas celšanā saistībā ar viņas izteikumiem laikrakstā.
Par iesniegumā pausto informāciju VP tika sākta resoriskā pārbaude, kuras gaitā konstatēts, ka nodarījumā nav noziedzīga sastāva, līdz ar to pieņemts lēmums par atteikšanos sākt kriminālprocesu, aģentūra LETA noskaidroja VP Sabiedrisko attiecību nodaļā.
Avens iepriekš bija izplatījis preses paziņojumu, kurā kritizēja Bražes izteikumus laikrakstam "Diena", jo politiķe, pēc viņa domām, nepamatoti viņu apsūdzējusi koruptīvos sakaros ar Krievijas augstāko politisko vadību un naudas atmazgāšanā.
Aģentūras LETA rīcībā esošajā Avena iesniegumā policijai viņš citēja laikraksta publikācijā teikto: "Lai raksturotu, cik bīstama būtu Avena izņemšana no sankciju saraksta, ārlietu ministre "Dienai" īsi noskalda: "Viņš ir Putina privātais baņķieris. Tā ir Putina nauda, ko viņi atmazgā.""
Miljardieris uzskata, ka šādi Bražes izteikumi ceļ viņam neslavu. Avens iesniegumā apgalvoja, ka nekad neesot nodarbojies ne ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, ne arī kādām citām noziedzīgām darbībām, un jo īpaši - Krievijas prezidenta Vladimira Putina interesēs.
Avens bija lūdzis policijai ierosināt kriminālprocesu saistībā ar publikācijā izteikto apgalvojumu, ka viņš ir Putina privātais baņķieris un nodarbojoties ar viņa naudas atmazgāšanu. Kriminālprocesu tika lūgts ierosināt atbilstoši Krimināllikuma pantam par neslavas celšanu.
Jau vēstīts, ka pērn Eiropas Savienības Tiesa atcēla ES Padomes lēmumu par Avenam un viņa biznesa partnerim Mihailam Fridmanam noteiktajām sankcijām periodā no 2022. gada 28. marta līdz 2023. gada 15. martam. Nedaudz vēlāk Latvija iesniedza apelācijas sūdzības Avena un Fridmana sankciju lietās, aģentūrai LETA precizēja Tieslietu ministrija.
ES sankcijas pret Avenu un Fridmanu vēl joprojām ir spēkā un šogad 12. septembrī ES Padome vienbalsīgi nolēma pagarināt tās vēl par sešiem mēnešiem.
Latvijas Tieslietu ministrija iepriekš pamatoja, ka, pieņemot sankcijas, gan par Avenu, gan Fridmanu bijuši gūti sākotnējie pierādījumi par aktīvi sniegtu materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju vai Ukrainas destabilizāciju.