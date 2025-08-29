Ieskats Dailes teātra izrādē "Dzen savu arklu pār mirušo kauliem"
Miljardieris Pjotrs Avens Dailes teātrī apmeklē zīmīgu izrādi
Vēl 4. aprīlī pirmizrādi Dailes teātrī piedzīvoja režisores Olas Mafālani iestudējums, kas tapis, par pamatu ņemot Nobela balvas literatūrā laureātes Olgas Tokarčukas veģetāro trilleri ar nosaukumu "Dzen savu arklu pār mirušo kauliem". Vasaras beigās uz vienu no izrādēm ieradās miljardieris Pjotrs Avens, kas šobrīd dzīvo Latvijā.
“Romāns aizrāvis lasītājus ar filozofisku krimināldetektīva sižetu un mūžseno tēmu mērogu. Tā centrā ir Janīna – neatlaidīga sieviete ar sarežģītu raksturu, kuras kaislība ir dabas izzināšana un astroloģija. Viņa ir mūsdienu romantiķe ar Mis Mārplas azartu,” tā romānu, uz kura balstās iestudējums, savā tīmekļa vietnē daudzina Dailes teātris.
Žurnāls "Kas Jauns" pamanījis, ka uz neseno izrādi 19. augustā starp viesiem Dailes teātra vestibilā ieradās arī publiski daudz apspriestais miljardieris, Krievijas, Latvijas dubultpilsonis Pjotrs Avens ar dzīvesbiedri Jekaterinu.
Pērn Eiropas Savienības Tiesa atcēla ES Padomes lēmumu par Avenam un viņa biznesa partnerim Mihailam Fridmanam 2022. gada 28. februārī noteiktajām sankcijām. Nedaudz vēlāk Latvija iesniedza apelācijas sūdzības Avena un Fridmana sankciju lietās. Pēcāk Avens aicināja Valsts policiju sākt pret ārlietu ministri Baibu Braži kriminālprocesu, jo Braže ar izteikumiem laikrakstam Diena esot cēlusi viņam neslavu, “nepamatoti apsūdzot koruptīvos sakaros ar Krievijas augstāko politisko vadību”. Kā iepriekš uzsvēra ministres padomniece Signe Znotiņa-Znota, komentāru par šo Avena vēršanos pret ministri nebūs.