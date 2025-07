Pjotrs Avens: Braže cīnās, lai saglabātu mani sankciju sarakstā, ignorējot tiesas lēmumus

“Gribu uzsvērt, ka esmu izpildījis pilnīgi visas Eiropas Savienības noteiktās prasības izslēgšanai no sankciju saraksta. Turklāt Eiropas Savienības Vispārējā tiesa savā lēmumā jau ir atzinusi, ka manis iekļaušana šajā sarakstā bijusi nepamatota. Tas ir formāls juridisks slēdziens, kas pamatots ar pierādījumiem un normatīvo bāzi, nevis ar politisko vēlmju interpretāciju. Tā nav nejaušība, ka manis izslēgšanu no sankciju saraksta pēdējā to pagarināšanas raundā atbalstīja vesela virkne ES valstu,” uzskata Avens.