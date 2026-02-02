Rēzeknes mērs Bartaševičs nesaņem pielaidi valsts noslēpumam; Čudars pieprasa viņa atkāpšanos no amata
Rēzeknes domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs ("Kopā Latvijai"/LPV) nav saņēmis pielaidi valsts noslēpumam, izriet no Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sniegtās informācijas.
Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV) pieprasījis Bartaševiču atkāpties no amata.
Kā norāda VARAM, šāds lēmums pieņemts, pamatojoties uz Valsts drošības dienesta (VDD) sniegto informāciju par atteikumu piešķirt speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam Rēzeknes domes priekšsēdētājam Bartaševičam.
Gadījumā, ja Bartaševičs nepiekrīt atkāpties, viņam piecu darbdienu laikā ir jāiesniedz rakstveida paskaidrojums ministram. Pēc paskaidrojuma saņemšanas ministrs pieņems lēmumu.
Latvijas Televīzija iepriekš ziņoja, ka kādam Latgales domes priekšsēdētājam nav piešķirta pielaide darbam ar valsts noslēpumu.
Arī Jūrmalas mērs Gatis Truksnis (LZP) nesaņēma pielaidi darbam ar valsts noslēpumu un atkāpās no amata.
Vienlaikus dienests nav saņēmis speciālās atļaujas pieprasījumu un pārbaudes sākšanai nepieciešamo dokumentāciju par Ogres mēru Egilu Helmani (NA). Viņš pašlaik gatavojot nepieciešamo dokumentāciju.
VDD pašvaldību priekšsēdētāju un to vietnieku pārbaudes veic likumā "Par valsts noslēpumu" noteiktajā termiņā. Proti, likumā noteiktais speciālās atļaujas pretendentu pārbaudes termiņš ir trīs mēneši. Taču, ja objektīvu iemeslu dēļ šajā termiņā personas vispusīgu izvērtēšanu nav iespējams pabeigt, atbilstoši likumam dienests pārbaudi var pagarināt vēl par trim mēnešiem.
Biežākie iemesli pārbaudes termiņa pagarināšanai ir ļoti plašs pārbaudāmās informācijas apjoms, apgrūtināta ziņu ieguve par noteiktiem personas dzīves posmiem, piemēram, uzturēšanās periodiem ārvalstīs, kā arī pārbaudē konstatēti riska faktori, kuru izvērtēšanai nepieciešams papildu laiks.