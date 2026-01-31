Sadursmē cietusi viena persona.
Šodien 15:52
Valsts policijas automašīnas un "Audi" sadursmē cietusi viena persona
Sestdien uz autoceļa Lielvārde-Vālodzes Valsts policijas (VP) automašīnas un automašīnas "Audi" sadursmē cietusi viena persona.
Ceļu satiksmes negadījums noticis ap plkst. 9.35. Pēc sākotnējās VP rīcībā esošās informācijas, automašīnas "Audi" vadītājs netika galā ar transportlīdzekļa vadību un iebrauca pretimbraucošā VP automašīnā.
Negadījumā cieta viena persona, kura nogādāta medicīnas iestādē. Policija noskaidro negadījuma apstākļus.