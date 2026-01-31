Lielvārde/Facebook.com
112
Šodien 13:02
Pie Lēdmanes avārijas dēļ īslaicīgi slēgta satiksme; iedzīvotāji ziņo par apledojumu
Sestdien uz autoceļa, kas ved uz Lēdmani, aiz Annām noticis ceļu satiksmes negadījums, kura dēļ satiksme posmā ir īslaicīgi slēgta, sociālajos tīklos ziņo aculiecinieki.
Vietējie iedzīvotāji brīdina par ārkārtīgi apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem negadījuma vietā, norādot, ka ceļa segums ir ļoti slidens jeb "kā spogulis", un pārvietošanās pa to ir apgrūtināta pat kājām.
Autovadītāji aicināti būt piesardzīgi un izvēlēties laika apstākļiem atbilstošu braukšanas ātrumu.