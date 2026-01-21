Viņš nepameta nelaimē: ģimene meklē "Volvo" vadītāju, kurš naktī pēc avārijas pie Ādažiem palīdzēja viņu dēlam
Kāda ģimene sociālajos tīklos izplatījusi aizkustinošu aicinājumu, lūdzot sabiedrības palīdzību atrast autovadītāju, kurš naktī uz 19. janvāri nav palicis vienaldzīgs un sniedzis palīdzību viņu dēlam pēc ceļu satiksmes negadījuma.
Negadījums noticis ap plkst. 1.00 naktī uz Carnikavas un Ādažu robežas. Cietušais atceras tikai to, ka palīdzības sniedzējs pārvietojies ar tumšas krāsas "Volvo" markas automašīnu. Svešinieks ne tikai apstājies, bet palicis kopā ar cietušo līdz pat Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes ierašanās brīdim.
"Tajā brīdī jūs izdarījāt vairāk nekā tikai palīdzējāt – jūs parādījāt cilvēcību, līdzjūtību un patiesu drosmi. Pasaulē, kur cilvēki bieži steidzas un novēršas, jūs izvēlējāties palikt," teikts ģimenes publiskotajā pateicībā.
Tuvinieki norāda, ka šis cilvēks viņu ģimenei kļuvis par "sargeņģeli", kurš bijis klāt vitāli svarīgā brīdī: "Mēs zemu noliecamies jūsu priekšā, pateicamies par jūsu atsaucību un to, ka nebijāt vienaldzīgs un bijāt mums līdzās vistumšākajā brīdī."