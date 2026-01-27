Daugavpilī, sakarā ar avārijas seku novēršanas darbiem, līdz 3. februārim ierobežos satiksmi Valkas un Avotu ielas krustojumā
foto: Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde
Novadu ziņas

Daugavpilī, sakarā ar avārijas seku novēršanas darbiem, līdz 3. februārim ierobežos satiksmi Valkas un Avotu ielas krustojumā

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Sakarā ar avārijas seku novēršanas darbiem, laika posmā no 27. janvāra plkst. 9.00 līdz 3. februāra plkst. 16.00 tiek slēgta transporta kustība Valkas un Avotu ielas krustojumā, informē Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde. 

Daugavpilī, sakarā ar avārijas seku novēršanas dar...

Satiksme tiks organizēta atbilstoši shēmai:

foto: Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde

 
Aicina autovadītājus būt uzmanīgiem un sekot satiksmes organizācijas zīmēm.

Tēmas

SadursmeDaugavpilsZemgale

Citi šobrīd lasa