Novadu ziņas
Šodien 11:29
Daugavpilī, sakarā ar avārijas seku novēršanas darbiem, līdz 3. februārim ierobežos satiksmi Valkas un Avotu ielas krustojumā
Sakarā ar avārijas seku novēršanas darbiem, laika posmā no 27. janvāra plkst. 9.00 līdz 3. februāra plkst. 16.00 tiek slēgta transporta kustība Valkas un Avotu ielas krustojumā, informē Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde.
Satiksme tiks organizēta atbilstoši shēmai:
Aicina autovadītājus būt uzmanīgiem un sekot satiksmes organizācijas zīmēm.