Avārijas vieta uz Salu tilta (ekrānuzņēmums no video)
112
Vakar 22:46
Rīgā avārija ar cietušajiem uz Salu tilta, iesaistīta policijas automašīna
Ceturtdienas vakarā uz Salu tilta Rīgā notika ceļu satiksmes negadījums, kurā bija iesaistīta policijas automašīna.
Ceļu satiksmes notikumiem paredzētajā "Facebook" kontā "Sadursme" vēstīts, ka likumsargi uz tilta bija apturējuši kādu baltu automašīnu, taču pēkšņi cits transportlīdzeklis iebrauca policijas mikroautobusā, kas savukārt ietriecās apturētajā automašīnā.
Sadursmē cietuši vairāki cilvēki, kuri nogādāti ārstniecības iestādē.