Rīgā avārija ar cietušajiem uz Salu tilta, iesaistīta policijas automašīna
Avārijas vieta uz Salu tilta (ekrānuzņēmums no video)
Rīgā avārija ar cietušajiem uz Salu tilta, iesaistīta policijas automašīna

Ceturtdienas vakarā uz Salu tilta Rīgā notika ceļu satiksmes negadījums, kurā bija iesaistīta policijas automašīna.

Ceļu satiksmes notikumiem paredzētajā "Facebook" kontā "Sadursme" vēstīts, ka likumsargi uz tilta bija apturējuši kādu baltu automašīnu, taču pēkšņi cits transportlīdzeklis iebrauca policijas mikroautobusā, kas savukārt ietriecās apturētajā automašīnā.

Sadursmē cietuši vairāki cilvēki, kuri nogādāti ārstniecības iestādē.

