Latvijas Universitātē godina pirmos izcilniekus - pasniegtas LU Izcilības balvas
LU Lielās aulas 90 gadu jubilejas zīmē piektdien, 30. janvārī, Latvijas Universitātes (LU) Lielajā aulā svinīgā ceremonijā pirmo reizi pasniegta LU Izcilības balva, godinot Universitātes saimes izcilākos pārstāvjus desmit nominācijās studijās, zinātnē, inovācijās un sadarbībā. Pasākumā tika sumināts arī apbalvojuma “Gada darbinieks 2025” ieguvējs. Ceremonija vienlaikus iezīmēja jaunas tradīcijas sākumu – LU kopienas izcilības godināšanu.
LU rektors prof. Gundars Bērziņš uzsvēra, ka Izcilības balva ir veidota kā pateicība tiem, kuru darbs ietekmē ne tikai Universitātes, bet arī Latvijas izaugsmi: “LU Izcilības balvas pamatā ir mūsu Universitātes pamatvērtības – virzība uz izcilību, zinātnē balstīta attīstība un kalpošana Tēvzemei. Šīs vērtības ik dienu tiek apliecinātas auditorijās un laboratorijās, administratīvajā darbā un sadarbībā ar sabiedrību un industriju, veidojot LU nacionālo un starptautisko reputāciju. Mēs ceram, ka balvas tradīcija būs iedvesma katram LU darbiniekam un studentam ticēt, ka arī viņa darbs var kļūt par izcilības stāstu.”
Svinīgajā ceremonijā savijās izcilības godināšana un LU Lielās aulas 90 gadu jubilejas atzīmēšana, uzsverot telpas īpašo nozīmi Universitātes vēsturē, kas aizsākās 1935. gadā, kad Aula tika iesvētīta kā akadēmiskās izcilības un kopības simbols. Tai veltīta Raiņa bulvārī 19 apskatāmā LU Muzeja veidotā izstāde “Vivat, crescat, floreat Universitas Latviensis! Lielās aulas atspulgs”.
Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts sekretārs Jānis Paiders uzrunā sacīja: “Latvijas Universitātes izcilības balva skaidri apliecina to, kas veido universitātes un visas Latvijas zinātnes mugurkaulu – tie ir cilvēki, viņu apņēmība, radošums un nemitīgā tiekšanās uz izcilību. Latvijas Universitāte turpina būt viens no mūsu valsts intelektuālajiem dzinējspēkiem. Tā ir vieta, kur top fundamentāli atklājumi, dzimst drosmīgas idejas un aug nākamā zinātnieku paaudze un šī balva ir uzticības apliecinājums ceļam, ko esat izvēlējušies - godinot jaunos talantus, doktorantus, docētājus, studiju programmu vadītājus un zinātniekus.”
Balvas par izcilību studiju darbā tika piešķirtas gada docētājam, gada prakses docētājam, studiju programmas direktoram un gada inovācijai studijās. “Gada docētāja 2025” balvu saņēma Humanitāro zinātņu fakultātes profesors un LU Latviešu valodas institūta vadošais pētnieks Edmundas Trumpa, kura ieguldījums latviešu–lietuviešu valodas pētniecībā un jauno speciālistu izglītošanā kolēģu vērtējumā veido tiltu starp valstīm un paaudzēm. Par “Gada prakses docētāju 2025” atzīts Humanitāro zinātņu fakultātes asociētais profesors Andris Šnē, kurš ar savu profesionālo autoritāti un personīgo iesaisti veicina studentu padziļinātu izpratni par arheoloģiju gan teorijā, gan praksē.
“Gada studiju programmas direktors 2025” – profesionālās bakalaura programmas “Māszinības” direktore Ina Mežiņa-Mamajeva, kuras vadībā programma kļuvusi par nozīmīgu valsts mēroga kompetenču centru veselības aprūpes jomā. Savukārt par “Gada inovāciju studijās 2025” Izcilības balvu saņēma Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes dekāne profesore Linda Daniela, kura attīstījusi inovatīvu studiju vidi, tostarp izveidojot 3D printeru darbnīcu, virtuālās realitātes un izglītojošo robotu laboratorijas, kā arī ieviešot studiju kursu par mākslīgā intelekta risinājumiem izglītībā.
Zinātnes kategorijās balvas piešķirtas oriģinālpētījuma autoram, jaunajam zinātniekam, doktora grāda ieguvējam un zinātniskās skolas izveidotājam. Balva “Gada oriģinālpētījums 2025” šogad pasniegta LU tenūrprofesoram fizikā Vjačeslavam Kaščejevam par pētījumu “Elementārdaļiņu kolektīvās uzvedības universālie statistiskie modeļi”, kas publicēts prestižajā žurnālā Nature un pavēris jaunas starptautiskas iespējas LU pētniekiem.
Par “Gada jauno zinātnieku 2025” atzīta Eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes vadošā pētniece Tatjana Pladere, kuras darbs redzes zinātnē un spēja piesaistīt finansējumu un sadarbības partnerus apliecina viņas līderību un ietekmi nozarē. “Gada doktors 2025” – jaunā doktore humanitārajās un mākslas zinātnēs Kitija Balcare par promocijas darbu - ekoteātri Latvijā, kas aktualizē mākslas lomu klimata krīzes apzinātībā un ir nozīmīgs starpnozaru pētījums.
Savukārt Izcilības balvu kategorijā “Zinātniskās skolas izveide” saņēma LU profesors, Klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors Mārcis Leja, kura ieguldījums starptautiski atzītu pētniecības virzienu attīstībā, doktorantūras skolas veidošanā un sadarbībā ar ārvalstu partneriem būtiski stiprina LU pozīcijas vēža pētniecībā un pasaules zinātnē.
Kategorijā, kas izceļ drosmi radīt jauninājumus un ietekmi ārpus akadēmiskās vides tika pasniegtas balvas gada inovatoram un gada sadarbības projekta realizētājiem. Par “Gada inovatoru 2025” atzīts LU Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes asociētais profesors Artis Kinēns, kura vadībā izstrādāts inovatīvs optiskais sensors jūras velšu svaiguma noteikšanai, raisot gan investoru, gan nozares institūciju interesi.
Savukārt “Gada sadarbības projekts 2025” – LU asociētā profesora Ingara Reinholda vadītais projekts Eiropas aizsardzības konsorcija ietvaros par inovatīviem dekontaminācijas risinājumiem, kas stiprina LU kompetenci drošības un aizsardzības pētniecībā un veicina valsts drošību.
Ceremonijā tika pasniegts arī tradicionālais LU apbalvojums “Gada darbinieks 2025”, kuru šogad saņēma LU Bibliotēkas sistēmbibliotekāre Ilga Rampāne, kura gandrīz 50 gadus veltījusi darbam Latvijas Universitātē, apliecinot augstu profesionalitāti, lojalitāti un atbildību.
Tika pasniegtas arī divas Rektora pateicības – LU Institucionālās attīstības centra direktorei Ingai Šķenderei un LU Humanitāro zinātņu fakultātes izpilddirektorei Intai Briedei par nozīmīgu ieguldījumu Universitātes darba nodrošināšanā sarežģītos apstākļos.
Ceremoniju vadīja TV personība Kristīne Garklāva. Vakaru bagātināja pianista Andreja Osokina priekšnesums, LU jauktā kora “Aura” uzstāšanās diriģenta Edgara Vītola vadībā, ērģelnieka Aigara Reiņa muzicēšana un DJ Aspirina muzikālā performance, simboliski savienojot tradīcijas un laikmetīgumu.
Par LU Izcilības balvu
LU Izcilības balva ir jauna Universitātes tradīcija, kas izveidota, lai sistemātiski godinātu LU saimes locekļus par nozīmīgu ieguldījumu studijās, zinātnē, inovācijās un sadarbībā. Šogad balvai tika saņemti 78 pieteikumi. Laureāti saņem vienreizēju izcilības stipendiju un stikla mākslinieces Andas Munkevicas radītu oriģinālbalvu, kuras trīs līmeņi simbolizē Universitātes trīs misijas – studijas, zinātni un kalpošanu sabiedrībai.