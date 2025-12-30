Jūrmalā 2026. gadā turpinās klaiņojošu mājdzīvnieku izķeršana un izmitināšana dzīvnieku patversmē
Jūrmalas valstspilsētas administrācija ir noslēgusi līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem, lai no 2026. gada nodrošinātu klaiņojošu un bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu, aprūpi un nogādāšanu dzīvnieku patversmē.
No 2026. gada 1. janvāra Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā klaiņojošu un bez saimnieka palikušu mājdzīvnieku (suņu un kaķu) izķeršanu un nogādāšanu dzīvnieku patversmē, kā arī bojā gājušu bezsaimnieka mājdzīvnieku un savvaļas dzīvnieku savākšanu no pilsētas sabiedriskajām vietām nodrošinās biedrība “Dzīvnieku glābšanas dienests”.
Kur ziņot par klaiņojošiem mājdzīvniekiem?
Iedzīvotāji aicināti par klaiņojošiem, bezpalīdzīgā stāvoklī nokļuvušiem vai mirušiem dzīvniekiem Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā ziņot, zvanot pa tālruni +371 24422440 vai Jūrmalas Pašvaldības policijas Operatīvā informācijas centra diennakts tālruņiem 8448 vai +371 67740448. Dzīvnieku ķērājs uz notikuma vietu izbrauks iespējami drīz, bet ne vēlāk kā divu stundu laikā pēc izsaukuma saņemšanas.
Pēc dzīvnieka notveršanas tiek pārbaudīti tā identifikācijas dati. Ja dzīvniekam ir īpašnieks, tas tiek informēts un aicināts dzīvnieku saņemt. Gadījumā, ja dzīvnieks atradies bez uzraudzības, izķeršanas un transportēšanas izmaksas sedz dzīvnieka īpašnieks. Mājdzīvnieku turēšanas prasības noteiktas Jūrmalas domes saistošajos noteikumos Nr. 24 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas valstspilsētas administratīvajā teritorijā”.
Izķerto un cietušo suņu un kaķu izmitināšanu un aprūpi nodrošinās biedrības “Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” dzīvnieku patversme “Labās mājas”, kas atrodas Mežapurva ielā 2, Rīgā. Patversmes apmeklējums iepriekš jāpiesaka, sazinoties pa tālruni +371 26617636. Plašāka informācija pieejama patversmes tīmekļvietnē.
Atgādinām, ka mājdzīvnieku īpašniekiem jāievēro noteiktas prasības, lai nodrošinātu veselīgu un tīru vidi un neradītu draudus cilvēku veselībai un drošībai.
No 1. novembra līdz 31. martam Jūrmalas teritorijā Rīgas līča pludmalē ir atļauts atrasties ar suni ar noteikumu – sunim jābūt pavadā.
No 1. aprīļa līdz 31. oktobrim ir spēkā aizliegums pludmalē uzturēties, vest pastaigā un peldināt mājdzīvniekus. Aizliegums uzturēties ar suni pludmalē saglabāts no aprīļa līdz oktobra beigām, kad pludmali apmeklē daudz atpūtnieku, lai nodrošinātu sanitāro tīrību, higiēnas prasību ievērošanu un peldvietu ūdens kvalitāti, kā arī neradītu draudus cilvēku drošībai. Saistošo noteikumu uzraudzību un kontroli nodrošinās Jūrmalas pašvaldības policija.
Aicinām iedzīvotājus nodrošināt savu mājdzīvnieku čipošanu un reģistrāciju, rūpēties par to drošību, savlaicīgi informēt par klaiņojošiem vai ievainotiem dzīvniekiem, kā arī nepalikt vienaldzīgiem situācijās, kad dzīvniekiem nepieciešama palīdzība. Atbildīga un savstarpēji saskaņota rīcība veicinās sakārtotas un drošas vides nodrošināšanu gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem.