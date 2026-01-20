Novadu ziņas
Šodien 12:26
Izsalkuši, turēti antisanitāros apstākļos - PVD Dāviņu pagastā izņēmis 15 suņus un trīs kaķus
Pārbaudot informāciju par iespējamiem dzīvnieku labturības prasību pārkāpumiem, Pārtikas un veterinārais dienests no kādām mājām Bauskas novada Dāviņu pagastā izņēmis 15 suņus un trīs kaķus, bet Valsts policija ekspertīzei nogādājusi divus suņu līķus.
Pārbaudē konstatēts, ka dzīvnieki turēti antisanitāros apstākļos – pašu radītajā netīrībā un smakās. Dzīvnieki ilgstoši bija nokārtojuši dabiskās vajadzības turpat, kur tika turēti – daļa mājā, daļa – garāžā un saimniecības ēkā. Dzīvniekiem nebija nodrošināts pietiekams barības daudzums un dzeramais ūdens. Konstatēts, ka daļa no dzīvniekiem ir vājā miesas stāvoklī.
Par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem Pārtikas un veterinārais dienests uzsācis administratīvā pārkāpuma procesu, kura ietvaros dzīvnieki izņemti un nogādāti dažādās dzīvnieku patversmēs.
Divu īpašumā atrasto mirušo suņu nāves apstākļus kriminālprocesa ietvaros izmeklē Valsts policija.