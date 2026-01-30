Glābšanas dienesti aukstajā laikā aicina pastiprināti rūpēties par savu un līdzcilvēku drošību
Gaisa temperatūrai pazeminoties, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) aicina iedzīvotājus būt īpaši piesardzīgiem, apsildot mājokļus, un parūpēties par savu un līdzcilvēku drošību, teikts dienestu izplatītajā paziņojumā.
VUGD un NMPD vērš uzmanību, ka tuvākajās dienās gaidāms īpaši bargs sals - vietām naktīs gaisa temperatūra var pazemināties līdz pat -30 grādiem, un arī dienas laikā gaisa temperatūra saglabāsies ļoti zema.
VUGD pieredze rāda, ka aukstajā laikā pieaug ugunsgrēku un īpaši traģisku ugunsgrēku risks, jo iedzīvotāji intensīvāk izmanto apkures ierīces un elektroierīces.
Šogad janvārī ugunsgrēkos jau gājuši bojā 14 cilvēki. Visbiežāk šādas ugunsnelaimes izraisa neuzmanīga rīcība ar uguni, bojātu elektroierīču un nepareiza apkures ierīču lietošana, skaidro VUGD. Dažu minūšu laikā ugunsgrēku var izraisīt krāsns pārkurināšana, bojātu apkures ierīču lietošana, drēbju žāvēšana uz krāsns vai elektriskajiem sildītājiem, degtspējīgu priekšmetu turēšana to tuvumā un netīrīti dūmvadi.
VUGD atgādina, ka, kurinot krāsnis, kamīnus vai citas apkures ierīces, krāsnis nedrīkst pārkurināt, bet degtspējīgiem priekšmetiem jāatrodas drošā attālumā no kurtuves. Apkures ierīču virsmām jābūt brīvām no apģērba, apaviem un citiem materiāliem, kas var aizdegties.
Īpaša uzmanība jāpievērš arī dūmvadu tīrīšanai - sodrēju degšana var bojāt dūmvadus un izraisīt visas ēkas aizdegšanos. VUGD atgādina, ka drošāk ir kurināt biežāk, bet mazāk, kā arī uzturēt krāsni tehniski kārtībā un nekad neatstāt apkures ierīces bez uzraudzības.
Arī elektroierīces var kļūt par ugunsgrēka cēloni. Izmantojot elektriskās sildierīces, iedzīvotāji aicināti ievērot ražotāja norādījumus, neapklāt ierīces, neizmantot tās apģērba žāvēšanai un nelietot bojātus pagarinātājus, kontaktligzdas vai elektroierīces.
Elektriskie sildītāji ir jānovieto pietiekamā attālumā no mēbelēm, aizkariem un citiem priekšmetiem, kas karstuma ietekmē var aizdegties. Vienlīdz būtiski arī pievērst uzmanību tam, lai eletrotīkls netiktu pārslogots.
Svarīgi arī uzstādīt un uzturēt darba kārtībā dūmu detektorus.
Tāpat būtiski aukstajā laikā īpaši parūpēties par vientuļiem senioriem, cilvēkiem ar veselības problēmām un tiem, kuri dzīvo vieni. VUGD un NMPD aicina biežāk piezvanīt un apraudzīt viņus, pārrunāt drošu apkures ierīču lietošanu, kā arī nepieciešamības gadījumā palīdzēt iekurināt krāsni, sanest malku un pārliecināties, ka viņu mājoklis ir drošs un silts.
Kā norāda dienestos, nereti tieši vecāka gadagājuma cilvēki ir pakļauti paaugstinātam riskam gan ugunsgrēku, gan veselības problēmu dēļ. Ja ir kādas saslimšanas saasinājums, nespēks vai trauma, cilvēks var gūt smagu ķermeņa atdzišanu vai pat nosalt neizkurinātās iekštelpās.
NMPD izsaukumu pieredze rāda, ka nereti gados vecāki cilvēki nonāk bezpalīdzīgā stāvoklī, kad iziet pagalmā un pēkšņas pašsajūtas pasliktināšanās dēļ pakrīt un nevar saviem spēkiem piecelties. NMPD uzsver, ka dažkārt tieši cilvēcīga uzmanība, viens zvans vai vizīte var izglābt dzīvību.
Līdztekus NMPD atgādina nepaiet vienaldzīgi garām tiem, kas pakrituši uz ielas, jo, atrodoties ārā nepiemērotā apģērbā vai guļot zemē, cietušajam strauji var sākties ķermeņa atdzišana, var gūt smagus ķermeņa daļu apsaldējumus un, nesaņemot palīdzību, cilvēks var nosalt.
Ja uz ielas redz cilvēku, kurš pakritis, guļ vai ilgāku brīdi sēž vienā vietā, piemēram, sabiedriskā transporta pieturā, tad obligāti jāpieiet viņam klāt un noskaidro, vai nav nepieciešama palīdzība, norāda NMPD. Ja cilvēks neatbild, viņš jāpapurina pie pleca, lai saprastu, vai var palīdzēt viņam piecelties un nokļūt siltumā. Ja cilvēks neatbild un nereaģē, jāzvana uz ārkārtas tālruni 112.
Kā vēstīts, šoziem aukstajā laikā kādā ilgstoši nekurinātā mājoklī atrasti divi cilvēki, no kuriem viens bija pārsalis, bet otrs - jau miris.
NMPD apstiprināja, ka mediķi saņēmuši zvanu no kāda iedzīvotāja, kas pamanījis, ka jau vairākas dienas nav redzēti kaimiņi, kuriem vajadzētu būt mājās.
Notikuma vietā NMPD mediķi konstatējuši, ka divi cilvēki ilgstoši bija atradušies nekurinātā dzīvesvietā, kā rezultātā vienu ar smagu ķermeņa atdzišanu nogādāja slimnīcā, bet otram konstatēja nāvi.