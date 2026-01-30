Ķengaragā uz ielas atstātā zīdaiņa mātei draud mūža ieslodzījums
Pagājušā gada augustā uz ielas Rīgā, Festivāla ielā, tika atrasts segā ietīts zīdainis. Likumsargi noskaidroja iespējamo vainīgo personu, kura 2025. gada 21. augustā tika aizturēta. Izmeklēšana uzsāktajā kriminālprocesā ir pabeigta, un šā gada 26. janvārī lieta nodota Rīgas Austrumu prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
2025. gada 19. augustā ap pulksten 6.10 uz celiņa Rīgā, Festivāla ielā, atrasta segā ietīta jaundzimusi meitene, kura tika nodota mediķu aprūpē. Bērna dzīvību izdevās glābt.
Nekavējoties uzsākts kriminālprocess, un, pateicoties iedzīvotāju iesaistei, noskaidrota iespējamā vainīgā persona. Uz aizdomu pamata par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 1. biroja 1. nodaļas darbinieki 2025. gada 21. augustā aizturēja 2003. gadā dzimušu Moldovas Republikas pilsoni, kura pirmstiesas izmeklēšanas laikā atzīta par aizdomās turēto personu. 23. augustā aizturētajai sievietei piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums.
Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka 2025. gada 19. augustā mājas apstākļos vannas istabā ap pulksten 2.49 sieviete dzemdējusi zīdaini, neziņojot par to Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam un nesniedzot jaundzimušajam nepieciešamo primāro aprūpi. Teju stundu vēlāk, ap pulksten 3.40, sieviete ietinusi zīdaini segā un aiznesusi jaundzimušo, atstājot viņu uz celiņa, starp privātmājām Rīgā, Festivāla ielā. Pēc jaundzimušā pamešanas, sieviete atgriezusies savā dzīvesvietā un par notikušo nevienam no dienestiem nav ziņojusi līdz pat viņas aizturēšanas brīdim.
Izmeklēšanas laikā gūtas ziņas, ka sieviete nebija gatava uzņemties atbildību un aprūpi par bērnu, tādēļ viņu atstājusi uz ielas.
Par notikušo tika uzsākts kriminālprocess, kas kvalificēts pēc Krimināllikuma 15. panta ceturtās daļas un 117. panta 2. punkta, proti, par slepkavības mēģinājumu, vainīgajam apzinoties, ka persona ir bezpalīdzības stāvoklī.
Par šāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ir paredzēts mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku no desmit līdz divdesmit gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.