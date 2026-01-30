Madaras Kivkucānes padomi, lai iepirkšanās būtu pārdomāta un izdevīga
Ikdienas skrējienā pārtikas pirkumi bieži tiek veikti nepārdomāti – bez saraksta, izsalkumā vai laika trūkuma dēļ. Tas ne tikai palielina izdevumus, bet arī veicina pārtikas izšķērdēšanu un sarežģī ikdienas ēdienreižu plānošanu. Lai no tā izvairītos, būtiska nozīme ir iepirkšanās paradumiem un iespējai paļauties uz skaidrām, ilgtermiņā izdevīgām cenām. Tāpēc “Maxima Latvija” kopā ar satura veidotāju Madaru Kivkucāni dalās praktiskos padomos, kā iepirkties pārdomātāk, samazināt impulsīvus pirkumus un efektīvāk pārvaldīt pārtikas budžetu, izmantojot “Maxima” iniciatīvas “Zila cena – zema cena” piedāvājumu.
Plānošana kā pamats gudrai iepirkšanās rutīnai
Viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem, lai samazinātu pārtikas izdevumus, ir apzināta iepirkšanās un iepriekšēja plānošana. Madara Kivkucāne atzīst, ka viņu ģimenē īpaša uzmanība tiek pievērsta tam, lai pirkumi netiktu veikti steigā. Pirms došanās uz veikalu vienmēr tiek pārbaudīts ledusskapja saturs, savukārt ēdienreizes tiek plānotas vismaz aptuveni nedēļai uz priekšu, primāri izmantojot jau mājās esošos produktus.
Šāda pieeja palīdz izvairīties no liekiem pirkumiem un ļauj izvēlēties izdevīgākus iepakojumus. “Ja maltītes ir saplānotas, biežāk var iegādāties vienu lielāku iepakojumu, nevis vairākas reizes steigā pirkt mazākus. Lielāks iepakojums parasti nozīmē arī izdevīgāku cenu,” norāda Madara.
Tāpat ģimenē aktīvi izmanto saldēšanu – siers, gaļa, zivis vai lielā katlā izvārīta zupa tiek sasaldēta, ja ir skaidrs, ka to neizdosies izmantot noteiktajā termiņā.
Iepirkumu saraksts – vienkāršs, bet efektīvs rīks
Lai iepirkšanās būtu pārdomāta, Madara savā ikdienā izmanto pavisam vienkāršu, bet efektīvu risinājumu – pierakstu tāfelīti pie ledusskapja. Tiklīdz rodas doma par nepieciešamu pirkumu, tas tiek pierakstīts, un vēlāk no šīm piezīmēm tiek izveidots iepirkumu saraksts. Laika ietaupīšanas nolūkos, kā arī izvairīšanās no klīšanas pa veikalu, iepirkumu saraksts tiek veidots, ņemot vērā veikala izkārtojumu – secīgi pa nodaļām. Tas palīdz ne tikai fokusēties uz nepieciešamo, bet arī būtiski saīsina iepirkšanās laiku.
Svarīga loma ir arī sezonalitātei. Priekšroka tiek dota sezonāliem augļiem un dārzeņiem, kas parasti ir gan garšīgāki, gan izdevīgāki cenas ziņā. Noteikti tiek izmantoti arī akciju piedāvājumi, taču vienmēr izvērtējot, vai produkts tiešām tiks izmantots un nav tikai impulsa pirkums. Tāpat ir vērts pievērst uzmanību ikdienas produktiem, kuri pieejami ilgtermiņā izdevīgās cenās – piemēram, iniciatīvas “Zila cena – zema cena” ietvaros vairāk nekā 3900 produktiem ir samazinātas regulārās cenas, kas ļauj plānot pirkumus izdevīgi un izvairīties no liekiem tēriņiem.
Mazāk impulsu, vairāk apzinātu izvēļu
Viens no biežākajiem iemesliem liekiem tēriņiem ir iepirkšanās izsalkumā. Madara atzīst, ka šādās situācijās ļoti palīdz pusdienu kārbiņa somā vai veselīgs našķis, kas ļauj izvairīties no spontāniem pirkumiem. “Kuram gan nav gadījies ieskriet veikalā tikai pēc maizes vai ābola, bet iznākt ar pilnu grozu?” viņa piebilst.
“Manā pieredzē lielākais ietaupījums rodas tieši no ikdienas paradumiem – ēdienreižu plānošanas, iepirkšanās ar sarakstu un vienkāršu produktu izvēles, kurus var izmantot vairākās maltītēs. Tas palīdz ne tikai samazināt pārtikas izšķērdēšanu, bet arī justies mierīgāk ikdienā. Lai iepirkšanās būtu vēl pārskatāmāka, noder arī tas, ka veikalā pieejami ikdienas produkti ar ilgtermiņā izdevīgām cenām, piemēram, “Maxima” iniciatīvas “Zila cena – zema cena” ietvaros. Tas ļauj plānot pirkumus bez steigas un nebalstīties tikai uz īstermiņa akcijām,” atzīst Madara.
Radoša pieeja pārtikas izmantošanai
Vēl viens Madaras ģimenes “triks” ir maksimāla pārtikas izmantošana. Viss, kas paliek pāri no maltītēm, netiek izšķiests, bet gan pārtop jaunā ēdienā, piemēram, vakariņu dārzeņi nākamajā dienā kļūst par zupu vai sautējumu. Šajā procesā ģimene izmanto arī mūsdienīgus risinājumus, piemēram, mākslīgā intelekta rīkus – ievadot ledusskapī esošo produktu sarakstu, iespējams gūt jaunas idejas pilnvērtīgām maltītēm. Pie ēdienu plānošanas tiek iesaistīta visa ģimene, kas padara šo procesu ne tikai praktisku, bet arī radošu un vienojošu.