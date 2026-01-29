Dailes teātrī šodien pirmizrādi piedzīvos izrāde “Milzis”
Dailes teātrī šajā nedēļā gaidāmas divas pirmizrādes. Vispirms teātra Jaunajā zālē šodien, 29. janvārī, izrāde “Milzis”, kuru iestudē režisors Gatis Šmits.
Dramaturga Marka Rozenblata lugas centrā ir slavenais bērnu grāmatu autors Roalds Dāls. Galveno lomu šajā iestudējumā atveido aktieris Ģirts Krūmiņš, kurš skatuvi dala ar lielisku aktieru ansambli. Lomās: Juris Bartkevičs vai Jakovs Rafalsons, Gints Grāvelis, Kristīne Nevarauska, Jana Herbsta un Madara Viļčuka.
Roalds Dāls tiek ierindots starp izcilākajiem 20. gadsimta britu autoriem, viņu dēvē arī par vienu no labākajiem stāstniekiem bērniem. Roalds Dāls sarakstījis tādas bērnu grāmatas kā “Matilde”, “Čārlijs un šokolādes fabrika”, “Džeimss un milzu persiks”, “Džordža brīnumzāles”, “LMD” jeb “Lielais draudzīgais milzis” un daudzas citas.
Lugas autors Marks Rozenblats lugā "Milzis" ar melnā humora palīdzību runā, par to, kur ir robeža, kad kādas sabiedrībā zināmas un augsti vērtētas personības emocionāla personiskā viedokļa paušana pēkšņi pārvēršas par sabiedrībai nepieņemamu retoriku un asi pavēršas pret viņu pašu.
Lugas sākumā slavenā rakstnieka dzīvē viss ir lieliskā kārtībā, izņemot to, ka nesenā recenzijā par grāmatu, kas ataino 1982. gada Izraēlas iebrukumu Libānā, Izraēlas valsti viņš ir salīdzinājis ar Hitlera Trešo reihu un ebrejus sauc par “slepkavnieciskām mūķenēm”. Tas, protams, sakuļ ne mazums kaislību. Klaji antisemītiskie izteikumi izraisa nosodījuma lavīnu presē, viņam tiek pat draudēts, viņa jauno grāmatu var atteikties publicēt, un pēkšņi viss ir slikti. Rakstnieks ir spiests izvēlēties: publiski atvainoties vai riskēt ar savu nākotni.
Gatis Šmits, izrādes režisors: “Roalda Dāla personība un viņa biogrāfija ir ārkārtīgi pateicīgs materiāls dramaturģijai. Dāls ir interesants ar savu spilgtumu, netipiskumu un pārsteidzošo, rotaļīgo, aso prātu. Līdzīgi kā Ernests Hemingvejs un Džons Hjūstons, Dāls pieder pie tā saucamajām 20. gadsimta “augstajām pierēm” – inteliģentiem, apdāvinātiem, pārgalvīgiem vīriešiem, kuru raibās biogrāfijas līdzinās piedzīvojumu romāniem. Uzreiz ir svarīgi pateikt, ka “Milzis” nav dokumentāls vai biogrāfisks darbs. Īstais Roalds Dāls pilnīgi noteikti atšķiras no Marka Rozenblata dramaturģijā radītā Dāla tēla, un ”Milzī” aprakstītā situācija realitātē nenotika. Domāju, ka tādi cilvēki kā Dāls var pastāvēt, vienīgi savu līdzcilvēku atbalstīti. Šādas personības ir sabiedrības parādība, nevis eksistē pašas par sevi. Tamdēļ izrāde “Milzis” pat nav stāsts par mākslinieka personību, bet gan par viņa līdzcilvēku toleranci: cik daudz tie var atļauties piedot vienam stūrainam, neparocīgam milzim.”
“Milzis” ar lieliem panākumiem piedzīvoja pirmizrādi 2024. gadā "Royal Court" teātrī Londonā un tūlīt iemantoja kritiķu un skatītāju labvēlību. Pašlaik luga tiek iestudēta daudzos citos teātros.
Dailes teātra iestudējumu “Milzis” veido režisors Gatis Šmits, scenogrāfs un kostīmu mākslinieks ir Rūdolfs Bekičs, komponists – Jēkabs Nīmanis.