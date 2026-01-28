"Manu meitu drošība svarīgāka par kebabu!": pie Ministru kabineta ēkas protestē pret migrantu kvotām. VIDEO, FOTO
Trešdienas vakarā pretī Ministru kabinetam notika Nacionālās apvienības (NA) jaunatnes organizācijas "Jaunieši Latvijai" rīkotais pikets "Nē migrantu kvotām". Akcijas laikā kādam dalībniekam kļuva slikti, nācās iesaistīties likumsargiem un mediķiem.
NA iepriekš norādīja, ka piketa mērķis ir "paust skaidru un asu nosodījumu valsts amatpersonu, tostarp iekšlietu ministra, bezdarbībai, kas novedusi pie Latvijai nelabvēlīga lēmuma Eiropas Savienības (ES) migrācijas politikas jomā".
NA norādīja, ka Latvijai līdz šā gada jūnijam jāievieš ES Migrācijas un patvēruma pakta prasības, kas paredz trīs iespējas - pieņemt noteiktu migrantu skaitu, veikt finansiālu iemaksu 20 000 eiro apmērā par katru neuzņemto personu vai sniegt tehnisko palīdzību citām valstīm. Izņēmumu no šiem pienākumiem ir saņēmušas vairākas valstis, tostarp Polija un Igaunija, bet ne Latvija.
Jauniešu organizācijas ieskatā, amatpersonu līdzšinējā rīcība šajā jautājumā liecina par savlaicīgas un saskaņotas rīcības trūkumu, un "atklāj valdības vājumu un nespēju aizstāvēt Latvijas intereses".
"Latvijas valdības nespēja laikus iestāties par valsts interesēm un panākt līdzīgu izņēmumu kā Polija vai Igaunija radījusi risku, ka Latvija var saskarties ar nesamērīgu migrācijas slogu. To nedrīkst pieļaut," pauž "Jaunieši Latvijai" vadītājs Edgars Kristaps Rupeiks.
Kā vēstīts, Latvija saņēmusi atbildi no Eiropas Komisijas (EK) par tās iespējamo izņēmumu no dalības solidaritātes mehānismā, un šobrīd EK nav gatava mainīt solidaritātes mehānisma nosacījumus un papildus nepiešķirs nevienai ES dalībvalstij izņēmumu no tā, aģentūru LETA informēja Iekšlietu ministrijā (IeM).
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV) norādīja, ka, ņemot vērā nacionālās intereses, Latvija solidaritātes mehānismā nav gatava piedalīties ar personu pārvietošanu vai finanšu iemaksām. Latvija piedalīsies tikai ar alternatīviem atbalsta pasākumiem, kas ir dalībvalsts atbalsts, sniedzot savu ekspertu zināšanas vai dalību, vai arī sniedzot tehnisko atbalstu.
Tāpat IeM norādīja, ka turpina dialogu ar EK, īpaši skaidrojot informāciju par riskiem, ar ko Latvija saskaras uz ES ārējās austrumu robežas. Jau nākamajā ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomē, kas norisināsies nākamajā nedēļā, ministrs pieteiks šo jautājumu un tiks turpināts dialogs.
EK atzīst, ka, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, tā turpinās monitorēt migrācijas spiedienu ES dalībvalstīs un būs gatava mainīt nosacījumus, ja kādā no dalībvalstīm situācija mainīsies.
Tāpat EK apliecina, ka tā ir saņēmusi visu nepieciešamo un papildus informāciju no Latvijas - proti, datus par instrumentalizācijas radīto spiedienu uz ES austrumu robežas, par pagaidu aizsardzību saņēmušo personu skaitu, kā arī patvēruma procedūras pieprasījumu pieaugumu.
2025. gada decembrī ES Padome rakstveida procedūrā apstiprināja lēmumu veidot pirmo migrantu solidaritātes rezervi 2026. gadam, kas ir daļa no ES Migrācijas un patvēruma pakta solidaritātes mehānisma īstenošanas procesa. Solidaritātes mehānisms paredz ES dalībvalstu iesaisti kopējā migrācijas situācijas pārvaldībā, sniedzot atbalstu tām ES valstīm, kuras saskaras ar paaugstinātu migrācijas spiedienu. Neskatoties uz to, ka lēmumu bez Latvijas neatbalstīja vēl piecas dalībvalstis, tas tika apstiprināts ar kvalificēto balsu vairākumu.
Latvijai sākotnēji bija jāizvēlas starp trīs solidaritātes ieguldījuma veidiem - aptuveni 100 personu pārvietošanu no citām ES dalībvalstīm, apmēram 2 miljonu eiro maksāšanu citām valstīm vai alternatīvu atbalsta pasākumu īstenošanas, kas mazinātu migrācijas slogu galvenajās ierašanās valstīs, piemēram, sniedzot ekspertu zināšanas vai tehnisko atbalstu.
Latvija jau iepriekš pirmās divas iespējas neatbalstīja, jo uzskata, ka atrodas īpašā situācijā, pati saskaroties ar pastiprinātu nelegālās migrācijas spiedienu uz valsts austrumu robežas. Ņemot vērā to, Latvija rosināja tai piemērot izņēmumu, lai tomēr nebūtu jāmaksā finansējums vai jāuzņem personas.
Neraugoties uz to, ka ES padome ir apstiprinājusi sākotnējo vienošanos par Migrācijas un patvēruma pakta solidaritātes mehānismu, IeM valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs pagājušajā nedēļā žurnālistiem pauda, ka maksāšana vai personu pārvietošana uz Latviju ir izslēgta.