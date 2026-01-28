Policija pati radīja bīstamo situāciju uz Salu tilta? Kāpēc likumsargi riskēja ar dzīvību viena pārkāpēja dēļ? VIDEO
Reaģējot uz sabiedrībā radušos diskusiju pēc avārijas uz Salu tilta par to, vai likumsargi drīkst apturēt auto uz tiltiem, Valsts policija skaidro, ka tai ir tiesības apturēt transportlīdzekļus jebkurā vietā, tostarp uz tiltiem, ja pastāv pamatoti iemesli.
Jau vēstīts, ka pagājušajā nedēļā uz Salu tilta notika smags ceļu satiksmes negadījums, kurā automašīna BMW ietriecās stāvošā policijas ekipāžā, kas tobrīd bija apturējusi citu spēkratu ar Lielbritānijas numurzīmēm. Trieciena rezultātā policijas auto tika uzgrūsts priekšā stāvošajam transportlīdzeklim, un negadījumā cieta pieci cilvēki – trīs policisti un abi autovadītāji, kuri šobrīd no ārstniecības iestādēm jau ir izrakstīti.
Valsts policijas Rīgas Pārdaugavas pārvaldes priekšnieks Jānis Parādnieks TV3 raidījumam “Degpunktā” norādīja, ka policija drīkst apturēt automašīnas tur, kur tas nepieciešams, taču uz tiltiem tas parasti tiek darīts pie īpašiem apstākļiem. Konkrētajā gadījumā lēmums apturēt auto uz tilta pieņemts, jo tā vadītājs braucis ar ātrumu gandrīz 100 km/h, turklāt policistiem radušās aizdomas, ka ārvalstu numurzīmes varētu būt viltotas.
Pārbaudē gan konstatēts, ka numurzīmes ir īstas, un vadītājam sods piemērots par ātruma pārsniegšanu.
Policija uzsver, ka trafaretais auto bija novietots labi pārredzamā vietā ar ieslēgtām bākugunīm, tādēļ tiek skaidroti iemesli, kādēļ BMW vadītājs to nepamanīja.
Autoeksperts Jānis Vanks pieļauj, ka sadursmes iemesls varētu būt agresīva manevrēšana, strauji mainot joslas un mēģinot apsteigt plūsmu pa labo pusi, vai arī nepietiekamas distances ievērošana, laikus nepamanot šķērsli.