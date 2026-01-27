Sēllijā grants autoceļu no Daudzevas līdz Sunākstei pārbūvēs par asfalta
Februāra sākumā Aizkraukles novadā sāks pārbūvēt valsts vietējo autoceļu Daudzeva–Viesīte–Apserde (V956) posmā no Daudzevas līdz Sunākstei (1,14–17,61 km). Patlaban posmam ir grants segums, kas tiks pārbūvēts par asfaltētu. Plānots, ka būvdarbi ilgs līdz gada beigām, ziņo VSIA "Latvijas Valsts ceļi".
Autoceļš V956 nodrošina ne tikai vietējo mobilitāti, bet arī piekļuvi militārajam poligonam Sēlija, un būvdarbi notiks ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu militārai mobilitātei.
“Šis būs jau otrai objekts valsts autoceļu tīklā, kas tiks pārbūvēts, izmantojot finansējumu divejāda lietojuma infrastruktūrai, pērn ar šo līdzfinansējumu izbūvējām jaunu tiltu Salacgrīvā. Ņemot vērā autoceļu nozīmi dažāda veida mobilitātes nodrošināšanā, šo praksi būtu jāpaplašina, autoceļu rekonstrukcija varētu kļūt par prioritāti valsts ieguldījumiem divējādā lietojuma infrastruktūrā,” uzskata VSIA "Latvijas Valsts ceļi" valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis.
“Mūsu uzņēmumam ir pieredze gan vidējo, gan lielo projektu realizācijā ar Eiropas Savienības fondu piesaisti, esam pierādījuši, ka spējam to darīt savlaicīgi un kvalitatīvi. Autoceļu tīkls ir vienīgā satiksmes infrastruktūra ar visaptverošu pārklājumu. Ņemot vērā to, ka valsts budžeta finansējums valsts autoceļiem nākamajos gados kļūs mazāks, ir jādomā, kā panākt, lai autoceļu stāvoklis nepasliktinās, un kā turpināt atjaunot autoceļus, kas ir svarīgi gan no tautsaimniecības, gan no sociālā un arī no militārā viedokļa,” pauž Lazdovskis.
Autoceļa V956 posmā veiks grants ceļa segas pilno pārbūvi, ieklājot trīs kārtas asfaltbetona. Būvdarbu sākumposmā tiks veikti darbi, kas ir iespējami ziemas apstākļos: koku zāģēšana, celmu raušana un grāvju rakšana.
Visā posmā izbūvēs desmit autobusu pieturvietas, sakārtos ūdens novadi – raks un tīrīs grāvjus, pārbūvēs vai atjaunos visas posmā esošās caurtekas. Posmā ir divas lielās caurtekas, no tām Ellītes upes caurteku netālu no Daudzevas nojauks un uzbūvē no jauna, bet Kučpintes caurteku atjaunos, novēršot ekspluatācijas laikā radušos bojājumus.
Būvobjektā pēc iespējas tiks saglabāti ainaviski izteiksmīgie koki, ceļa nodalījuma joslā atrodas arī trīs dižkoki, sadarbībā ar arboristu ir izstrādāti un tiks realizēti pasākumi valsts nozīmes dižkoku aizsardzībai būvniecības laikā.
Lai nodrošinātu projektā paredzētos risinājumus, ir paredzēts cirst 200 atsevišķi augošu koku, kā arī mežu aptuveni 12 ha platībā. Koku ciršana saskaņota Aizkraukles novada pašvaldībā, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 309 “Par koku ciršanu ārpus meža”.
Būvdarbus veiks SIA CBS Igate par 12 415 325,52 eiro (ar PVN), kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 85 %. Būvuzraudzību nodrošinās SIA ACM projekts, pārbūves projekta autors ir SIA Projekts 3.
Projekts tiek īstenots “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.8. pasākuma “Divējāda lietojuma infrastruktūras attīstība””.