Latvijas vēstnieks Ukrainā: Krievija un tās sabiedrotie ļoti prasmīgi izmanto spraugas starp sankciju režīmiem
Krievija kopā ar saviem sabiedrotajiem šobrīd ļoti prasmīgi izmanto spraugas starp dažādiem sankciju režīmiem, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā "Rīta panorāma" norādīja Latvijas vēstnieks Ukrainā Andrejs Pildegovičs.
Vēstnieks uzsvēra, ka ir svarīgi ne tikai pieņemt sankcijas, bet arī neļaut izmantot šīs spraugas. Pildegovičs skaidroja, ka ir ASV, Eiropas, Lielbritānijas, Kanādas, Japānas, Šveices sankcijas un vēl.
"Tas ir maratons uz vairākiem celiņiem. Mūsuprāt, pie taisnīga miera var nonākt, tikai turpinot saskaņotu saspēli un spiedienu uz Krieviju visās iespējamās sfērās," viņš uzsvēra.
Vaicāts, vai ASV prezidenta Donalda Trampa līdzšinējā darbība Ukrainas jautājumā beidzot varētu nest kādu rezultātu, Pildegovičs teica, ka uz to tiek ļoti cerēts. "Nav šaubu par to, ka ASV prezidentam ir sviras," pauda vēstnieks.
Pildegovičs atzina, ka sankcijas pret Krievijas naftas uzņēmumu "Lukoil" bijušas iedarbīgas. Tāpat var redzēt izlēmīgu ASV rīcību attiecībā uz ēnu floti, vērtēja vēstnieks, uzsverot, ka ASV diplomātijai noteikti ir nozīme.
Vienlaikus viņš atzina, ka par notikušajām un gaidāmajām trīspusējām sarunām ir ļoti piesardzīgs un pat skeptisks, jo Krievija turpina uzbrukt Ukrainai. "Krievijas retorika nesaskan ar tās darbiem. Tā ir tradicionālā Krievijas taktika. Tāpēc šis ir ļoti svarīgs gads," viņš atzina.
Viņaprāt, Ukraina dara visu iespējamo, lai rādītu pragmatisku attieksmi. Tā signalizē, ka ir gatava iesaldēt pašreizējo frontes līniju un iet uz zināmiem kompromisiem. "Bet, protams, principiālie jautājumi ir par teritoriāli integritāti," skaidroja vēstnieks.
Kā norādīja diplomāts, nevar noliegt, ka Ukrainas sabiedrība ir nogurusi. Un šobrīd Ukraina piedzīvo, iespējams, vienu no smagākajiem punktiem kara laikā, sacīja Pildegovičs, uzsverot, ka valsti skārusi bargāka ziema pēdējo desmit gadu laikā.
Vienlaikus Krievija kāpinājusi uzbrukumus tieši termoelektrocentrālēm (TEC), tostarp vairākas ir saspridzinātas Kijevas apkaimē. Faktiski Ukrainas galvaspilsēta pēdējās trīs nedēļas dzīvo katastrofas režīmā, uzsvēra vēstnieks, norādot, ka centralizētā apkure un elektrības padeve diennaktī pieejama apmēram četras līdz sešas stundas, kā arī ir nopietni traucējumi ar ūdens apgādi. Viņš uzsvēra, ka to izjūt arī vēstniecībā, kas atrodas pilsētas centrā.
Vēstnieks stāstīja, ka daudzi cilvēki ir izvēlējušies pārvietoties uz privātām ēkām, pie radiem un draugiem, līdz ar to notiek arī zināma cilvēku kustība valsts ietvaros.
"Es to sauktu par genocīdu," viņš teica, uzsverot, ka būtībā tie ir kārtējie Krievijas kara noziegumi pret iedzīvotājiem.
Vēstnieks uzsvēra, ka visa veida atbalsts enerģētikai patlaban ir svarīgs. Pildegoviča ieskatā šie uzbrukumi neliecina, ka Krievija tiešām vēlas panākt mieru un iesaldēt konfliktu.
Kā ziņots, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis izteicies, ka sarunās Ukrainas, Krievijas un ASV delegācijas apspriedušas 20 punktu plānu kara izbeigšanai un ka pēc sarunām Abū Dabī problemātisku jautājumu kļuvis mazāk, taču Ukraina nedomā atdot savas teritorijas.
Plānots, ka sarunas turpināsies nākamnedēļ.