Ventspils novadā ieviesti elektroautobusi skolēnu pārvadājumiem
Ventspils novadā skolēnu pārvadājumus turpmāk nodrošinās arī divi elektroautobusi “Mercedes-Benz Sprinter” ar 19 sēdvietām un speciāli pielāgotu vietu riteņkrēslam, informē Ventspils novada dome.
Viens no jaunajiem transportlīdzekļiem paredzēts Vārves un Ziru pagastu apvienības pārvaldei Zūru pamatskolas audzēkņu pārvadāšanai, savukārt otrs – Užavas un Jūrkalnes pagastu apvienības pārvaldei Užavas pamatskolas skolēnu transportēšanai. Elektroautobusi aizstāj līdzšinējos ar dīzeļdegvielu darbināmos autobusus.
Elektroautobusus Ventspils novada pašvaldība iegādājās, īstenojot projektu “Bezemisiju transportlīdzekļa iegāde Ventspils novada pašvaldības funkciju īstenošanai un pakalpojumu sniegšanai”. Projekta mērķis bija iegādāties bezemisiju autobusus un izveidot tiem atbilstošu mobilo uzlādes infrastruktūru, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju īstenošanu – skolēnu pārvadājumus, kā arī veicinātu pāreju uz klimatneitrālu ekonomiku, samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas un sekmējot pielāgošanos klimata pārmaiņām atbilstoši Eiropas Zaļajam kursam.
Ar vienu pilnu uzlādi elektroautobuss var nobraukt līdz 275 kilometriem, kas, ņemot vērā Ventspils novadā izstrādātos skolēnu pārvadājumu maršrutus, ir pietiekams attālums nepārtrauktas skolēnu pārvadāšanas nodrošināšanai. Kā norāda Užavas un Jūrkalnes pagastu apvienības pārvaldes vadītāja Ligita Kalniņa, prieks par jaunajiem autobusiem ir gan viņai, gan Užavas pamatskolas pedagogiem: “Pirmais, par ko mēs rūpējamies, protams, ir skolēnu drošība, otrs – viņu komforts. Skolēni bija patīkami pārsteigti, ka autobusā ir iespēja uzlādēt mobilās ierīces.”
Jauno elektroautobusu šoferi Atis Ērkšķis un Agris Mazzariņš atzīst, ka vēl iepazīst elektrisko transportlīdzekļu darbības principus, tomēr jau tagad ir skaidrs – braukšana ir klusāka un ērtāka. “Jauns ir jauns, ceru, ka nu varēs braukt bez bažām par remontu,” saka Atis Ērkšķis, savukārt viņa kolēģis Agris Mazzariņš piebilst: “Mans šofera darba stāžs ir 48 gadi – nu būs jauni piedzīvojumi!”.
Ventspils novada domes priekšsēdētājs Andis Zariņš uzsver, ka sākotnēji pašvaldības projekts par bezemisiju transportlīdzekļu iegādi skolēnu pārvadājumiem šķita ambiciozs, taču citām pašvaldībām jau ir veiksmīga pieredze šādu risinājumu ieviešanā. “Pašvaldība ir tikusi pie jauniem autobusiem, kas domāti skolēniem. Atliek vien novēlēt, lai labi ripo,” saka Ventspils novada domes priekšsēdētājs Andis Zariņš.
Pašvaldība atklātā konkursā par uzvarētāju atzina uzņēmumu SIA “Electrify”, ar kuru 2025. gada 31. jūlijā tika noslēgts līgums par 607 662 eiro. Divu elektroautobusu autobusu iegādes izmaksas ir 485 694 eiro, savukārt elektrouzlādes staciju izbūve – 130 680 eiro. Kā informē Ventspils novada pašvaldības vecākā projektu vadītāja Ilze Zeberga, 85% no kopējām izmaksām jeb 516 513 eiro sedz Taisnīgās pārkārtošanās fonda finansējums, bet pašvaldībai jānodrošina 15% līdzfinansējums.
Sasniedzot projektā izvirzītos mērķus, ir uzlabota pašvaldības funkciju īstenošana, izglītojamo mobilitāte un skolu tīkla sasniedzamība visā Ventspils novadā.