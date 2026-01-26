FOTO: Atklāta fotogrāfes Nairas Kosjanas izstāde “Heroes in the Shadow” - stāsts par vecākiem, kuri ikdienā dzīvo līdzās neredzamai varonībai
23.janvarī tirdzniecības centrā Tēika Plaza Rīgā tika atklāta fotogrāfes Nairas Kosjanas fotoizstāde “Heroes in the Shadow” - emocionāli spēcīgs un sociāli nozīmīgs projekts, kas veltīts vecākiem, kuri audzina bērnus ar īpašām vajadzībām. Izstāde stāsta par cilvēkiem, kuru ikdienas spēks, izturība un beznosacījuma mīlestība bieži paliek neredzama un netiek skaļi nosaukta par varonību.
Izstāde pievērš uzmanību vecāku pieredzei, kuri dzīvo pastāvīgā atbildībā, trauksmē, nogurumā un vienlaikus - dziļā pieņemšanā un beznosacījuma mīlestībā. Šie cilvēki reti tiek saukti par varoņiem, taču tieši viņi ik dienu veic neredzamu darbu, pielāgojoties sistēmām, sabiedrības skatieniem un realitātei, kurai nav brīvdienu.
“Šī izstāde nav par diagnozēm. Tā ir par cilvēkiem. Par vecākiem, kuri dzīvo līdzās bailēm, neziņai un bezgalīgai mīlestībai vienlaikus. Par spēku, kas neizpaužas skaļos vārdos, bet ikdienas klātbūtnē,” stāsta izstādes autore Naira Kosjana.
Atklāta fotogrāfes Nairas Kosjanas izstāde “Heroes in the Shadow” - stāsts par vecākiem, kuri ikdienā dzīvo līdzās neredzamai varonībai
Projektā “Heroes in the Shadow” fotogrāfe dokumentē vecāku portretus un viņu personiskos stāstus - godīgus, ievainojamus un patiesus. Fotogrāfijas veidotas atturīgā, lakoniskā vizuālajā valodā, ļaujot skatītājam fokusēties uz cilvēka skatienu, ķermeņa valodu un klusumu starp vārdiem. Šie attēli atklāj ne tikai nogurumu un trauslumu, bet arī dziļu iekšējo spēku, spēju mīlēt un turpināt, pat ja atbalsta ir maz.
Izstādes atklāšanas vakaru vadīja Kristaps Nordans, radot drošu un cieņpilnu telpu sarunai par sarežģītām, bet sabiedrībai būtiskām tēmām. Vakaru atklāja dziedātāja PALÚ, izpildot divas muzikālas kompozīcijas, kas emocionāli ievadīja izstādes noskaņu. Pasākuma laikā tika prezentēts arī īsfilmas fragments no projekta tapšanas procesa, ko veidojusi Karina Frantsuzova, ļaujot apmeklētājiem ielūkoties aizkulisēs un sajust projekta emocionālo dziļumu arī caur kustīgo attēlu.
Izstādes mērķis ir veicināt empātiju, izpratni un dialogu sabiedrībā par vecāku emocionālo slodzi, redzamību un iekļaušanu. Tā aicina apstāties un ieraudzīt tos, kuri ikdienā dzīvo ēnā, bet kuru loma ir būtiska un nenovērtējama.
“Heroes in the Shadow nav tikai mākslas projekts - tā ir telpa sarunai par cilvēcību, līdzjūtību un spēju būt blakus. Ceru, ka šī izstāde palīdzēs skatītājiem ieraudzīt varonību tur, kur to bieži nepamana,” norāda Naira Kosjana.
Projektu atbalstīja zīmoli HADAT Cosmetic un Vetra Skincare. Izstāde ir apskatāma Tēika Plaza bez maksas līdz 13.02.2026.
Par Nairu Kosjanu
Naira Kosjana ir fotogrāfe, kas strādā ar sociāli nozīmīgām un dokumentālām tēmām. Viņas uzmanības centrā ir cilvēka ievainojamība, iekšējais spēks un stāsti, kas bieži paliek ārpus sabiedrības redzesloka. Plašākai auditorijai Naira var būt zināma ar fotogrāfiju izstādi “What You Don’t Like (But I Do)”, kas veiksmīgi tika prezentēta Rīgā un Erevānā. Projekts “Heroes in the Shadow” autorei ir dziļi personisks vēstījums, kas izaudzis no pašas dzīves pieredzes un vēlmes ar fotogrāfijas palīdzību padarīt redzamus tos, kuri pieraduši palikt ēnā.