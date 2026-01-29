Latvijas radošā aģentūra “McCann Rīga” atzīta par labāko Baltijā
Par šī gada labāko radošo aģentūru Baltijā atzīta “McCann Rīga”. Šis tituls tiek piešķirts, apkopojot kopvērtējumu nozīmīgākajos starptautiskajos reklāmas un komunikācijas festivālos, kuros aģentūras tiek vērtētas pēc radošās izcilības, stratēģiskās domāšanas un kampaņu reālās ietekmes.
Tops “Baltic Agency Ranking” tiek veidots, balstoties uz aģentūru sniegumu tādos festivālos kā “Cannes Lions”, “Effie Awards”, “EPICA Awards”, “Clio Awards”, “Eurobest”, “Golden Drum”, “KIAF Awards”, “D&AD”, “ADCE Awards”, “The One Show”, kā arī citos nozares konkursos. Šī sistēma tiek uzskatīta par vienu no objektīvākajiem radošās industrijas kvalitātes rādītājiem Baltijas reģionā, kur par katru apbalvojumu punktus piešķir un kopvērtējumu veido Igaunijas vadošā nozares organizācija “Best Marketing”.
2025. gadā “McCann Rīga” uzrādīja īpaši spēcīgu sniegumu ne tikai biznesa klientu kampaņās, bet arī sociālas nozīmes kampaņās, kur īpaši izceļama Valsts asinsdonoru centra kampaņa “Piepildi karogu” un “Getliņi EKO” bioloģisko atkritumu šķirošanas kampaņa “Bipa ir badā”.
Īpašu starptautisku rezonansi guva “SSE Riga” absolventu ziedošanas kampaņa “The SSE500”, kas tika apbalvota Eiropas līmenī ar zelta “Effie Europe” par stratēģijas efektivitāti. Savukārt projekti Valsts asinsdonoru centram un “Getliņi EKO” apliecināja, ka reklāma var būt spēcīgs instruments sociālām pārmaiņām, apvienojot radošumu ar atbildību pret sabiedrību.
“McCann Rīga” pēdējo gadu laikā būtiski paplašinājusi savu starptautisko darbību, strādājot ar arvien plašāku eksporta klientu loku Francijā, Nīderlandē, Vācijā, Ķīnā un Šveicē, nesot Latvijas vārdu Eiropas radošās un stratēģiskās izcilības kartē. Tas apliecina, ka Latvijā radīta stratēģiskā un radošā domāšana spēj būt konkurētspējīga globālā līmenī un veidot komunikāciju, kas rezonē dažādās kultūrās un tirgos.
““Baltic Agency Ranking” ir īpašs ar to, ka tas vērtē nevis vienu kampaņu, bet ilgtermiņa sniegumu dažādos festivālos, tirgos un kategorijās. Šis novērtējums apliecina, ka Latvijas radošie talanti spēj būt redzami, konkurētspējīgi un ietekmīgi arī globālā kontekstā,” saka Valters Jonāts, “McCann Rīga” radošās komandas vadītājs un partneris.
“McCann Rīga” ir Latvijas gada aģentūras tituls festivālā “Adwards” jau astoto gadu pēc kārtas, kā arī 2025. gadā atzīta par labāko aģentūru Latvijā Baltijas festivālā “Mi:t&Links”.
Šī gada panākumi ir ciešas sadarbības rezultāts ar “McCann Rīga” partnertaģentūrām “White Label”, “Overpriced” un “Golin Rīga”, kā arī klientiem, kuri uzticas radošiem, stratēģiskiem un ambicioziem risinājumiem. Tieši šī partnerība ļāvusi radīt darbus, kas ne tikai izceļas festivālos, bet arī sniedz izmērāmu ietekmi un sasniedz skaidri definētus komunikācijas un biznesa mērķus.