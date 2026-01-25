Abu Meri dosies komandējumā uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem
Veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV) februārī dosies komandējumā uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE), liecina premjeres Evikas Siliņas (JV) rīkojums.
Paredzēts, ka Abu Meri komandējumā AAE būs no 1. februāra līdz 5. februārim. Veselības ministra prombūtnes laikā par viņa amata pienākumu izpildītāju iecelts viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Raimonds Čudars (JV).
Kā skaidroja Abu Meri padomniece Ilona Oša, Ministru prezidentes vadītā Latvijas delegācija AAE piedalīsies Pasaules valdību samitā, kur tiek apspriesti jautājumi par valstu pārvaldību, inovācijām, digitalizāciju un sabiedrības attīstību. Abu Meri apmeklēs samitu delegācijas sastāvā.
Veselības ministram vizītes laikā paredzētas divpusējas tikšanās ar AAE veselības un izglītības ministriem, lai pārrunātu sadarbības iespējas veselības aprūpē, izglītībā un digitālo risinājumu ieviešanā.
Samita laikā plānots parakstīt sadarbības memorandu, kas iezīmēs turpmākos sadarbības virzienus.
Starp aktuālajām tēmām, kuras paredzēts apspriest vizītes laikā, ir medicīnas tūrisma attīstība, digitālā sadarbība veselības nozarē, kā arī sadarbība pētniecības un inovāciju projektos, klāstīja Oša.
Vizītē paredzēts apmeklēt Abū Dabī, iepazīstoties ar centralizētu veselības datu apmaiņas sistēmu "Malaffi", kā arī apmeklēt vienu no modernākajām specializētajām slimnīcām reģionā "Cleveland Clinic Abu Dhabi".
Kā vēstīts, pērn 11. februārī Pasaules valdību samitā Dubaijā Siliņa un Abu Meri, tiekoties ar AAE veselības ministru Muhamedu Al Ovaesu, vienojās stiprināt abpusējo sadarbību veselības aprūpē, sevišķi digitālās veselības jomā.
Toreiz Valsts kancelejā informēja, ka drīzumā paredzēta saruna par konkrētu sadarbību ar Abū Dabī Veselības datu dienestu "Malaffi" un gada laikā plānots noslēgt arī starpministriju sadarbības līgumu.
Siliņa uzsvēra, ka mērķis sadarbībai ar AAE veselības jomā ir nodrošināt labākus pakalpojumus iedzīvotājiem un veicināt Latvijas medicīnas uzņēmumu eksportu.
Vienlaikus pārrobežu sadarbība varētu praksē ātrāk palīdzēt pielietot digitalizācijas rīkus, tādējādi mazinot birokrātiju, uzlabot pakalpojumu pieejamību, nodrošināt plašāku medicīnas datu pielietošanu un individualizētākas ārstēšanas iespējas.
Savukārt Abu Meri pauda, ka sarunā ar AAE veselības ministru abi bijuši vienisprātis, ka privātā un publiskā partnerība ir atslēga veiksmīgai sadarbībai veselības jomā, un tas attiecas arī uz pārrobežu projektiem.
Puses pārrunāja arī ģenētikas un genoma datu izmantošanu personalizētās medicīnas attīstībā, kas AAE tiek intensīvi veicināta, lai uzlabotu veselības aprūpes kvalitāti un pieejamību.
Projektā "Emirates Genome Program" veiksmīgi darbojas arī uzņēmums no Latvijas. Programmas mērķis ir sekvencēt vairāk nekā 1 000 000 cilvēku genomu, lai veidotu datubāzi personalizētu ārstēšanas pieeju izstrādei.
Latvijas un AAE amatpersonas toreiz arī pārrunāja nepieciešamību pēc globāliem risinājumiem slimību prevencijā, sevišķi attiecībā uz saslimšanām, kas ātri izplatās globālā mērogā.