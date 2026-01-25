Eksperts: ASV, Krievijas un Ukrainas delegāciju sarunas ir devušas kaut kādu pagrieziena momentu
Lai gan ASV, Krievijas un Ukrainas delegāciju sarunas līdz šim nav devušas rezultātu saistībā ar Krievijas noraidošo attieksmi pret Donecku, tās ir devušas kaut kādu pagrieziena momentu, pauda politologs Kārlis Daukšts.
Viņš sacīja, ka sarunu otrā kārta ir noslēgusies "faktiski bez rezultāta", tomēr esot arī jauni pagriezieni.
Eksperts sacīja, ka šīs diplomātiskās sarunas ir pastiprinātas ar militāru personu klātbūtni, piemēram, Ukrainas prezidenta kancelejas vadītāju Kirilo Budanovu. "Viņam ir ļoti liela ietekme izlūkdienestos Ukrainā, kā arī par viņu ļoti labas atsauksmes ASV. Viņš ir līdzvērtīgs, ļoti spēcīgs sarunu vedējs," uzsvēra eksperts.
Viņš arī minēja, ka sarunu potenciālais sasniegums ir tas, ka no lielo jautājumu problēmu uzstādīšanas tiek nonākts līdz tehniskajiem risinājumiem kaujas laukā, kas ir militāro speciālistu uzdevums. Tādējādi militāro speciālistu klātbūtne diplomātu sarunās "ienes konkrētības struktūru", piebilda eksperts.
Sestdien Abū Dabī noslēgusies ASV, Krievijas un Ukrainas delegāciju sarunu otrā kārta.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka divu dienu trīspusējās sarunas Abū Dabī noslēdzās ar konstruktīvām diskusijām par "iespējamiem kara izbeigšanas parametriem". Prezidents arī pavēstīja, ka sarunas varētu turpināties jau nākamnedēļ.
Šīs sarunas ir pirmais zināmais gadījums, kad ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas amatpersonas vienlaikus tikušās ar Ukrainas un Krievijas pārstāvjiem, Vašingtonai turpinot centienus panākt Krievijas sāktā kara izbeigšanu.
Sarunās piedalījās ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs un viņa znots Džareds Kušners, Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Rustems Umerovs un citas amatpersonas. Saskaņā ar Zelenska ziņoto Ukrainu sarunās pārstāvēja armijas un militārā izlūkdienesta amatpersonas.
Kas tieši pārrunāts un kādi ir sarunu rezultāti, pagaidām nav zināms.
Jau vēstīts, ka sarunu pirmā kārta notika piektdien.
Zelenskis ceturtdien, uzrunājot Pasaules Ekonomikas forumu (WEF), sacīja, ka dokumenti par Krievijas uzsāktā kara izbeigšanu, kas tiek gatavoti kopā ar Vašingtonu, ir gandrīz gatavi, bet norādīja, ka vairāki sensitīvi punkti, kas galvenokārt saistīti ar teritoriju jautājumiem, joprojām nav atrisināti.