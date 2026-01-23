Latvijas iedzīvotāji katru mēnesi krāpniekiem "uzdāvina" miljonu
Latvijas četrām lielākajām bankām pagājušajā gadā izdevies novērst krāpšanas mēģinājumus vairāk nekā 14 miljonu eiro apmērā, un tas ir vairāk nekā noziedzniekiem izdevies izkrāpt, pavēstīja Finanšu nozares asociācijā.
Asociācijā norāda, ka, neraugoties uz preventīvajiem pasākumiem, iedzīvotāju zaudējumi joprojām saglabājas augsti - vidēji ap vienu miljonu eiro mēnesī. Lielākās naudas summas iedzīvotāji zaudē, uzķeroties uz telefonkrāpniecības shēmām - pērn četru lielāko banku klientiem šādā veidā izkrāpti 6,5 miljoni eiro.
Vienlaikus noziedznieku izmantotās metodes kļūst arvien sarežģītākas, un līdztekus telefonkrāpšanai un investīciju krāpšanai aizvien biežāk izskan gadījumi par krāpnieciskiem nekustamā īpašuma darījumiem, kuru rezultātā cilvēki zaudē gan mājokļus, gan ietaupījumus.
Lai pievērstu sabiedrības uzmanību krāpšanas apmēriem un aktuālākajām noziedznieku metodēm, FNA sadarbībā ar Valsts policiju (VP), "Cert.lv" un Latvijas Banku rīkos informatīvu pasākumu, kas notiks 29. janvārī plkst. 11 biroja centrā "Verde", Roberta Hirša ielā 1, zālē "Medus".
Pasākumā tiks apskatīts, kā iedzīvotāji vērtē savas zināšanas par kiberdrošības riskiem, kādi ir izkrāptās naudas apmēri un cik daudz krāpšanas gadījumu izdevies novērst 2025. gadā, kādas ir biežākās krāpšanas metodes un kādos gadījumos krāpnieki izkrāpj lielākās summas.
Pasākumā piedalīsies FNA Krāpšanu ierobežošanas darba grupas vadītājs, "SEB bankas" Drošības pārvaldes vadītājs Mārcis Pelcis, VP Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes priekšnieka vietnieks, 2. nodaļas priekšnieks Oļegs Fiļatovs, "Cert.lv" informācijas sistēmu drošības analītiķe Dana Ludviga un Latvijas Bankas Licencēšanas un sankciju pārvaldes galvenais juriskonsults Ingus Valtiņš.
Jau ziņots, ka 2024. gadā kopumā 9025 krāpšanas gadījumos tika izkrāpti 15,5 miljoni eiro, bet novērsti 17 314 krāpšanas gadījumi par kopumā 12,2 miljoniem eiro.
Latvijā lielākā banka pēc aktīvu apmēra ir "Swedbank", seko "SEB banka", banka "Citadele" un "Luminor Bank" filiāle Latvijā.