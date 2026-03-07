Madonas novada bērnudārzos vasarā par ēdināšanu vecākiem būs jāmaksā
Madonas novada pašvaldības deputāti nolēmuši, ka vasarā vecākiem būs daļēji jāapmaksā bērnu ēdināšana pirmsskolas izglītības iestādēs.
Madonas novada pašvaldības domes deputāti atbalstījuši izmaiņas bērnu ēdināšanas apmaksas kārtībā pirmsskolas izglītības iestādēs (PII). Lēmums paredz, ka mācību gada laikā ēdināšana joprojām būs pilnībā bez maksas vecākiem, savukārt vasaras periodā – no 1. jūnija līdz 31. augustam – vecākiem būs jāveic daļējs līdzmaksājums 2 eiro apmērā/dienā.
Bezmaksas ēdināšanu bērnudārzos Madonas novada pašvaldība ieviesa kā papildus atbalstu ģimenēm pirms pieciem gadiem. Pašlaik, sekojot valsts mēroga aicinājumam pašvaldībām izvērtēt savus tēriņus, tiek pārskatīti brīvprātīgie pakalpojumi un atbalsta veidi.
Lai rīkotos saimnieciski un nodrošinātu stabilu novada izglītības iestāžu tīkla darbību ilgtermiņā, vienlaikus turpinot sniegt šādu atbalstu Madonas novada ģimenēm, nolemts ieviest līdzmaksājumu ēdināšanai PII vasaras periodā.
Kādēļ tieši vasarā?
Atšķirībā no mācību gada, vasarā pirmsskolas izglītības iestāžu ritms ir brīvāks, vairāk laika veltot āra aktivitātēm un prasmju nostiprināšanai, nevis intensīvam jaunu zināšanu apguves procesam. Tādēļ šis laiks izvēlēts brīvprātīgās iniciatīvas pārskatīšanai.
Dati arī rāda, ka vasarā dārziņu apmeklējums novadā samazinās par aptuveni 30%, jo vecāki biežāk izvēlas bērniem dot brīvlaiku vai dodas kopīgos atvaļinājumos. Tāpat vasara ir laiks, kad apkures sezonas noslēgums ļauj mājsaimniecībām vieglāk plānot izdevumus, padarot šo periodu par piemērotāko līdzmaksājuma ieviešanai.
Pārejas periods un pašvaldības atbalsts
Lai pāreja uz jauno kārtību būtu saudzīgāka, ieviests arī pārejas periods. Šī gada vasarā līdzmaksājums noteikts 2 eiro apmērā par katru dārziņā pavadīto dienu, savukārt 2027. gada vasarā tie būs 3 eiro.
Salīdzinot ar faktiskajām izmaksām, vecāku līdzmaksājums joprojām segs tikai mazāko daļu no ēdināšanas. Pašvaldības aprēķini rāda, ka viena bērna ēdināšana (brokastis, pusdienas un launags) vidēji dienā izmaksā 5,71 eiro. Tas nozīmē, ka arī turpmāk pašvaldība no budžeta segs lielāko daļu - vairāk nekā 60% - no ēdināšanas izdevumiem.
Tāpat arī ēdināšana ir tikai daļa no kopējām izmaksām, kur ietilpst pedagogu un personāla algas, telpu uzturēšana, apkure un inventārs. Par izglītojamo līdz 5 gadu vecumam kopējās izmaksas PII sastāda no 500 līdz 1000 eiro/mēnesī; 5-6 gadu veciem bērniem - ap 200 eiro/mēnesī (zemākas izmaksas saistītas ar valsts piešķirto mērķdotāciju pedagogu algām attiecīgajā vecuma grupā). Kopējās izmaksas, tāpat kā ēdināšanas izmaksas mācību gada laikā un lielāko daļu – vasaras periodā, turpinās segt no pašvaldības kopējā budžeta.
Praktiskā informācija vecākiem
Kā atbalstu Latvijas Goda ģimenes apliecības īpašnieki (3+ bērnu ģimenes) arī turpmāk saņems 100% atlaidi bērnu ēdināšanas izdevumiem arī vasaras mēnešos. Tāpat tiek pārskatītas iespējamās atlaides citām, sociāli mazāk aizsargātām iedzīvotāju grupām, kur iespējamos atbalsta apmērus deputāti vēl izvērtēs.
PII vadītāji drīzumā informēs vecākus par nepieciešamajiem grozījumiem savstarpējos līgumos. Svarīgi atzīmēt, ka ēdināšanas līdzmaksājums tiks aprēķināts tikai par tām dienām, kurās bērns ir faktiski apmeklējis iestādi. Par dienām, kad bērns vasarā dārziņu neapmeklē, rēķins par ēdināšanu netiks piestādīts.