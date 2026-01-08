Brīdinājums iedzīvotājiem: krāpnieki izsūta īsziņas VID vārdā
foto: (Foto: LETA)
Krāpnieki izsūta īsziņas VID vārdā.
Sabiedrība

Brīdinājums iedzīvotājiem: krāpnieki izsūta īsziņas VID vārdā

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

Kiberincidentu novēršanas institūcija "Cert.lv" brīdina par krāpniekiem, kas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vārdā izsūtījuši īsziņas, liecina "Cert.lv" ieraksts platformā "X".

Brīdinājums iedzīvotājiem: krāpnieki izsūta īsziņa...

VID un "Cert.lv" aicina iedzīvotājus neatvērt īsziņās izsūtītās saites, bet interneta pārlūkā ierakstīt "eds.vid.gov.lv" un droši piekļūt visai nepieciešamajai informācijai.

Tēmas

CERT.LVVIDValsts ieņēmumu dienests

Citi šobrīd lasa