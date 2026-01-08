Krāpnieki izsūta īsziņas VID vārdā.
Sabiedrība
Šodien 15:01
Brīdinājums iedzīvotājiem: krāpnieki izsūta īsziņas VID vārdā
Kiberincidentu novēršanas institūcija "Cert.lv" brīdina par krāpniekiem, kas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vārdā izsūtījuši īsziņas, liecina "Cert.lv" ieraksts platformā "X".
VID un "Cert.lv" aicina iedzīvotājus neatvērt īsziņās izsūtītās saites, bet interneta pārlūkā ierakstīt "eds.vid.gov.lv" un droši piekļūt visai nepieciešamajai informācijai.
‼️ Ja saņem īsziņu VID vai EDS vārdā, nespied uz īsziņā esošās saites, bet interneta pārlūkā ieraksti pats https://t.co/T9FP5tX4Wu un droši piekļūsti visai nepieciešamajai informācijai. https://t.co/BwbkzWTQbm— CERT (@certlv) January 8, 2026