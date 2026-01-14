Pensionāre Daugavpilī "iznes cauri" krāpniekus un palīdz notvert naudas kurjeru
Par mēģinājumu pagājušā gada rudenī apkrāpt 81 gadus vecu sievieti Daugavpilī policija lūgusi apsūdzēt jaunu vīrieti, informēja Valsts policijā.
Likumsargiem ziņots, ka kāda 81 gadu veca Daugavpils iedzīvotāja saņēmusi vairākus zvanus no nepazīstamām personām. Zvanītāji sievietei teica, ka ir "Latvenergo", policijas un bankas darbinieki. Viltvārži mēģināja no personas izkrāpt 10 000 eiro skaidrā naudā.
Iedzīvotāja identificēja zvanus kā krāpniecisku un par to ziņoja VP. Likumsargi organizēja krāpšanas shēmā iesaistīta 2003. gada dzimuša naudas kurjera identificēšanu un aizturēšanu.
Saistībā ar šo notikumu ir sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 177. panta otrās daļas, proti, par krāpšanu, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās. Par to paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana, probācijas uzraudzība, sabiedriskie darbi vai naudas sods, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Tāpat sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 15. panta ceturtās daļas, proti, par nozieguma mēģinājumu atzīstama apzināta darbība, kas tieši vērsta uz tīšu tā izdarīšanu, ja noziegums nav izdarīts līdz galam no vainīgā gribas neatkarīgu iemeslu dēļ.
VP amatpersonas šogad janvārī pabeidza izmeklēšanu kriminālprocesā un nosūtīja to prokuratūrai kriminālvajāšanas sākšanai pret 2003. gadā dzimušo vīrieti.