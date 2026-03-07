Bots/Plūme Altenbergā izcīna sesto vietu
Latvijas kamaniņu divnieku ekipāža Mārtiņš Bots/Roberts Plūme sestdien Altenbergas trasē izcīnīja sesto vietu Pasaules kausa (PK) kamaniņu sportā noslēdzošā posma sacensībās, bet Eduards Ševics-Mikeļševics/Lūkass Krasts bija septītie.
Uzvaru svinēja Austrijas duets Tomass Štoijs/Volfgangs Kindls, kuri divu braucienu summā par 0,126 sekundes pārspēja savus tautiešus Juri Gatu/Rikardo Šepfu. Bronzas godalgas izcīnīja vācieši Tonijs Egerts/Floriāns Millers, kuri no uzvarētājiem atpalika 0,150 sekundes.
Bots/Plūme pirmajā braucienā bija piektie, bet otrajā uzrādīja septīto rezultātu, no uzvarētājiem summā atpaliekot 0,383 sekundes. Savukārt Ševics-Mikeļševics/Krasts pirmajā braucienā bija desmitie, bet otrajā pēc astotā labākā rezultāta pakāpās uz septīto pozīciju 15 ekipāžu vidū, 0,706 sekundes aiz uzvarētājiem.
Par PK uzvarētājiem kopvērtējumā ar 636 punktiem kļuva vācieši Tobiass Vendls/Tobiass Arlts, otro vietu ar 605 punktiem ieņēma Štoijs/Kindls, bet trešie ar 599 punktiem palika Gats/Šepfs.
Bots un Plūme kopvērtējumā ar 500 punktiem ierindojās piektajā vietā, bet Ševics-Mikeļševics/Krasts sakrāja 431 punktu un sezonu noslēdza septītajā pozīcijā.
Sestdien tiks aizvadīti arī pirmie braucieni sieviešu un vīriešu vieninieku sacensībās, bet svētdien PK pēdējais posms noslēgsies ar otrajiem braucieniem vieniniekiem un komandu stafeti.